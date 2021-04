Super League: un sponsor de Liverpool se désengage

Alors que la Super League vacille de plus en plus, un sponsor de Liverpool a fait payer au club sa participation à ce projet de ligue dissidente, qui lui aura décidément coûté très cher en seulement 48h.

Publicité opportune ou décision fondée sur une véritable intention de ne pas déroger à la ligne de conduite que la marque s’est fixée ? Chacun pourra se faire son opinion. Toujours est-il que Tribus, fabricant de montres de luxe, a mis fin à son partenariat avec Liverpool, officialisé l'an passé. Vilipendé par ses supporters, son entraîneur puis l’ensemble de son équipe, le club anglais paye très cher son adhésion au projet de Super League, que Manchester City, l'un des six clubs anglais impliqués, a quitté dans la soirée.

"Le football appartient aux fans"

"En tant que partenaire officiel du FC Liverpool, et d'une famille de supporters dévoués, basée dans la ville de liverpool, Tribus ne peut soutenir la décision des propriétaires du club de s'engager dans une nouvelle compétition, la Super League, peut-on lire dans le communiqué de la marque. Nos valeurs sont au premier plan, dans tout ce que nous faisons, c'est pourquoi nous nous retirons de ce partenariat. Le football appartient aux fans et nous unit tous, il n'a jamais été destiné à profiter à quelques-uns."

Les joueurs de Liverpool ont publié mardi un communiqué commun pour faire part de leur hostilité au projet controversé. "Nous n'aimons pas cela et ne voulons pas que cela arrive. C'est notre position collective. Notre engagement envers ce club et ses supporters est absolu et inconditionnel", ont indiqué les joueurs dans ce message, publié sur leurs réseaux sociaux.