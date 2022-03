Premier League: Tottenham passe une manita à Everton, Harry Kane dépasse Thierry Henry

Tottenham a facilement battu Everton ce lundi (5-0) lors de la 28e journée de Premier League pour se rapprocher du top 5. Auteur d’un doublé, Harry Kane a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Alléchant sur le papier, le duel entre Antonio Conte et Frank Lampard a tourné court ce lundi soir à Londres. Les Spurs de l’Italien ont infligé une véritable correction à l’équipe entraînée par l’ancien milieu de Chelsea. A l’arrivée, l’addition est très lourde pour les Toffees, corrigés par le club londonien en clôture de la 28e journée de Premier League (5-0).

Après avoir précipité la chute de Marcelo Bielsa à Leeds (4-0), Tottenham enchaîne un deuxième succès consécutif en championnat. Une belle opération comptable pour les coéquipiers d’Hugo Lloris après les défaites de West Ham, Manchester United te Wolverhampton pendant le week-end.

Toujours septièmes du classement avec 45 points, les Spurs prennent leurs distances sur les Wolves (40 pts), reviennent à hauteur des Hammers (45 pts) et talonnent de peu les Red Devils (47 pts) avant leur duel du samedi 12 mars (en direct sur RMC Sport 1 à 18h30).

Mieux, la quatrième place de Premier League détenue par le rival Arsenal semble à portée de tir puisque les Gunners ne comptent que trois longueurs d’avance sur Tottenham après ce carton contre Everton.

Un trio offensif diablement efficace, l’enfer pour Keane

Grand artisan de cette large victoire des Spurs, Harry Kane s’est démené à la pointe d’un trio où Heung-Min Son et Dejan Kulusevski ont également brillé. Sur la première véritable occasion de son équipe, l’Anglais est passé tout près de marquer mais Michael Keane, auteur d’un csc du tibia, l’a privé d’un but tout fait sur un bon centre de Ryan Sessegnon dans les six mètres de Jordan Pickford (1-0 14e).

Dans la foulée, le Sud-Coréen et le Suédois ont encore volé la vedette à l’attaquant anglais. Servi par Harry Kane, Dejan Kulusevski a lancé Heung-Min Son. Depuis l’entrée de la surface, l’ancien de Leverkusen s’est parfaitement joué de l’infortuné Michael Keane pour marquer d’une frappe à ras de terre et faire le break (2-0, 17e).

Après avoir laissé ses deux compères s’amuser avec la défense adverse, Harry Kane y est aussi allé de son propre but. Parti à la limite du hors-jeu sur une passe de Matt Doherty, l’Anglais de 28 ans a magnifiquement négocié son tête à tête avec Jordan Pickford pour tuer tout suspense avant la mi-temps (3-0, 37e).

Kane plus fort que "Titi" et sur les traces de Lampard

Revenu à hauteur de Thierry Henry avec 175 réalisations en Premier League grâce à son premier but de la soirée, Harry Kane a ensuite récidivé après la pause. Si Sergio Reguilon a rapidement marqué dès le retour des vestiaires (4-0, 46e), le dernier mot est bien revenu à l’attaquant anglais.

Sur une nouvelle passe de son latéral Matt Doherty, le "Prince Harry" a signé un doublé d’une jolie volée croisée du gauche (5-0, 56e). Imparable, tout simplement pour celui qui pointe désormais à 20 buts cette saison dont 10 en championnat.

Etincelant tout au long de la rencontre, Harry Kane s’est finalement arrêté à ces deux réalisations ce lundi contre les Toffees. Mais le second lui a permis de dépasser la marque de Thierry Henry pour devenir seul le sixième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 176 pions. Juste devant lui avec 177 buts, Frank Lampard pourrait avoir bientôt du souci à se faire et pas seulement à cause du classement d’Everton, premier non-relégable.

Outre l’ancien milieu emblématique de Chelsea, Harry Kane pourrait également tenter de ratrapper Sergio Aguero (184 buts) voire Andy Cole (187 buts) d’ici la fin de saison. Pour Wayne Rooney (208 buts) et le recordman Alan Shearer (260 buts) il faudra encore attendre un peu. Idem pour tenter d’effacer un jour la marque du légendaire Jimmy Greaves, auteur de 357 buts en première division mais avant la création de la Premier League. De beaux objectifs pour Harry Kane pour la suite de sa carrière.