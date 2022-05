Tottenham: Conte répond aux critiques de Klopp sur le jeu des Spurs

Antonio Conte, manager de Tottenham, estime que Jürgen Klopp cherchait une excuse ou un alibi en critiquant le jeu des Spurs le week-end dernier après le match nul entre les deux équipes (1-1).

Antonio Conte ne s’est pas trop offusqué des critiques de Jürgen Klopp contre le jeu déployé par son équipe lors du match entre Liverpool et Tottenham (1-1), samedi. Le manager des Reds avait déclaré qu’il n’emploierait jamais la stratégie défensive des Spurs.

"C'est important de se concentrer sur votre équipe"

"Jürgen est une personne intelligente, très intelligente, a répondu Conte en conférence de presse, mardi. Pour l'entraîneur, ce n'est pas simple après le match, il faut essayer de garder la tête froide. Parfois ce n'est pas facile et plusieurs fois si vous vous souvenez cette saison j'ai été déçu du résultat et de moi-même et de mes joueurs. J'ai du respect pour Jürgen et je sais qu'il me respecte beaucoup et c'est une bonne occasion pour lui et moi d'apprendre que pendant le match, vous ne devez jamais parler de votre adversaire. C'est important de se concentrer sur votre équipe."

L’Italien voit une réaction à chaud de son confrère allemand, qui a perdu deux points précieux dans la course pour le titre. "Il était un peu frustré après le match, mais en même temps, pour chaque entraîneur, c'est important d'apprendre à se concentrer sur son équipe, pas sur l'adversaire, a-t-il ajouté. Cela signifie que vous voulez trouver une excuse ou un alibi parce que votre travail était mauvais."

"Ce que je pense de la possession de Tottenham (36%)? Je suis désolé, mais je ne suis pas la bonne personne à qui poser des questions sur ça parce que je n'aime pas ce genre de football, avait-il lancé à l'issue du match. Mais c'est mon problème personnel. Je pense qu'ils sont de classe mondiale et qu'ils devraient faire plus pour le jeu."

Klopp était revenu sur ses propos lundi en les assumant, tout en affichant son respect pour Conte. "L'un d'entre vous a demandé comment ils se défendaient et c'est à ce moment-là que ça a cliqué, a-t-il confié. Je le pense quand je dis que je ne pourrais pas entraîner de cette manière - c'était un compliment détourné."