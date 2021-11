Tottenham: Hojbjerg a secouru un homme en train de faire un malaise à la sortie du stade

Selon le Daily Mail, Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de terrain de Tottenham, a porté secours à un homme qui faisait un malaise à la sortie du stade, après la défaite face à Manchester United (3-0) samedi.

Quelques mois après avoir assisté à l’arrêt cardiaque de son coéquipier Christian Eriksen en plein match, Pierre-Emile Hojbjerg (26 ans) a vécu un épisode similaire, samedi. Selon le Daily Mail, le milieu de terrain a été témoin du malaise d’un homme devant le Tottenham Stadium alors qu’il quittait l'encainte, samedi à l’issue de la lourde défaite face à Manchester United (3-0). L‘international danois est alors descendu de sa voiture pour porter secours à la victime.

Les témoins le qualifient de héros

Celle-ci a rapidement été prise en charge par des secours situés à proximité avant d’être transférée à l’hôpital voisin. De nombreux témoins ont qualifié de "héros" l’ancien joueur du Bayern Munich qui a minimisé son rôle en indiquant avoir seulement réagi de la même manière que n'importe qui.

En juin dernier, Hojbjerg était sur le terrain quand Eriksen, son coéquipier en sélection, est tombé inerte sur la pelouse lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande (0-1). Avec ses coéquipiers, il avait formé un cercle autour du joueur de l’Inter Milan pendant qu’il recevait des soins d’urgence des services de secours.

Le 17 octobre dernier, il était également présent lors de la rencontre entre Newcastle et Tottenham, marquée par le malaise d’un spectateur en tribunes. Ses coéquipiers Sergio Reguilon et Eric Dier s’en étaient aperçus et avaient immédiatement alerté les services de secours qui avaient pu intervenir rapidement.