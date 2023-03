Tottenham: entraînements intensifs, conflits avec la direction… les raisons du limogeage de Conte

À son arrivée en 2021, Antonio Conte avait pratiquement mis les supporters de Tottenham dans la poche au vu de sa riche expérience. Mais après un gros craquage devant les médias la semaine passée, l’Italien a été démis de ses fonctions. Entre des entraînements peu appréciés par les joueurs, et des conflits avec son président, la presse britannique retrace la difficile expérience Conte.

Vainqueur de quatre Serie A et d’une Premier League, Antonio Conte devait être l’entraîneur qui allait enfin offrir un trophée prestigieux à Tottenham. Mais comme José Mourinho et Nuno Espirito Santo avant lui, la tâche était trop ardue pour l’Italien. Entre des prestations mitigées sur le terrain, des entraînements intensifs, et des conflits avec sa direction, le Daily Mail retrace comment le point de non-retour a été atteint.

Des joueurs insatisfaits

Malgré une actuelle 4e place permettant actuellement une qualification pour la prochaine Ligue des champions, la saison de Tottenham n’a rien d’un long fleuve tranquille. Entre un jeu peu alléchant sur le terrain, et une élimination de la Coupe d’Europe par l’AC Milan, les Spurs ont aussi sombré en FA Cup en se faisant éliminer par Sheffield United (1-0).

Comment expliquer que malgré un coach de renom et un Harry Kane flamboyant, Tottenham éprouve autant de difficultés? Le Daily Mail a donné quelques éléments de réponses. En premier lieu, certains éléments auraient peu goûté aux entraînements intensifs prônés par Conte. Au programme, des courses de 2km, et une tactique qui ne change jamais. Cela n’est pas sans rappeler un certain évènement ayant eu lieu durant le stage d’avant-saison en Corée du Sud.

L’entraînement dans des conditions climatiques compliquées avait été tellement rude, que des Spurs étaient au bord du malaise. Parmi eux, les stars Harry Kane et Heung-Min Son. Pour relancer une dynamique, des joueurs réclameraient le retour de Mauricio Pochettino, toujours libre de tout contrat.

Conflit avec Daniel Levy

Autre point ayant pu précipiter le départ de Conte, les conflits avec son président Daniel Levy. Le média anglais évoque des tensions, et que c’est le directeur sportif Fabio Paratici qui devait jouer les intermédiaires.

Les grosses critiques de Conte envers les joueurs et le club n‘ont certainement pas réchauffé les relations avec Levy: "Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes (…) Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné."

"Je vous souhaite le meilleur pour la suite"

Même si l’aventure s’est mal terminée, l’Italien a tenu à adresser un dernier message aux fans: "J'ai une pensée particulière pour les supporters qui m'ont toujours soutenu et apprécié, et j'ai trouvé inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble est terminé, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir." Pour le remplacer, le nom de Julian Nagelsmann, récemment parti du Bayern Munich revient souvent. En attendant, c’est Cristian Stellini qui prend les rênes de l’équipe.

Avec seulement deux points d’avance sur Newcastle, les Spurs n’ont pas le droit à l’erreur contre Everton (le 3/04). D’autant qu’un enchaînement face aux Magpies, Manchester United et Liverpool est à venir dans les prochaines semaines.