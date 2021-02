Tottenham: malgré une mauvaise passe, Mourinho garde le Top 4 en tête

Si la neuvième place au classement de Première league de Tottenham ne ravit pas José Mourinho, le manager ne veut pas s'alarmer. Selon lui, "il est très prématuré" de faire une croix sur le haut du tableau. Ou même d'y songer.

La situation commence à se compliquer pour Tottenham,, neuvième de Premier League, qui flirtait pourtant avec la tête du classement il y a encore quelques semaines. Pourtant, le manager des Spurs ne s’alarme pas et pense qu’il est encore trop tôt pour faire une croix sur le haut du classement.

Le déplacement à West Ham, cinquième, ce dimanche (à suivre sur RMC Sport) est donc déterminant. Avec un match en moins, les Spurs comptent six points de retard sur la première place. Ce qui laisse un espoir de remontée au classement, même s'il "est très prématuré de penser au haut du tableau", pense José Mourinho. "Les gens ont encore des matchs à jouer. Dans notre cas, nous avons déjà joué deux matchs contre Liverpool, Chelsea, Manchester City", résume le manager.

Mourinho: "Tout peut arriver"

"Nous devons donc nous battre et nous devons attendre le dernier match pour voir ce qui se passe. Tout peut arriver", insiste l’entraineur portugais avant d’ajouter: "Nous pouvons finir dans le top 4, le top 6 ou en dehors du top 6. Nous devons nous assurer que la meilleure chose possible va se passer."

En Première League, Mourinho est conscient qu’une saison peut se jouer en l’espace de quelques semaines et estime que "de la même manière que vous perdez trois matchs et que vous passez à une mauvaise position, vous gagnez trois matchs et remontez à une bien meilleure position", a ajouté le Portugais. "Donc, comme la saison dernière, allons jusqu'au bout et voyons ce que le tableau nous donne. A la fin, le tableau vous donne toujours ce que vous méritez", conclut José Mourinho.