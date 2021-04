Tottenham: José Mourinho licencié par les dirigeants des Spurs

José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Les dirigeants des Spurs ont décidé ce lundi de limoger l'entraîneur portugais, après un an et demi à la tête du club. Mourinho paie les mauvais résultats en Premier League et une élimination précoce en Ligue Europa.

Tottenham fait le ménage. Après avoir annoncé dans la nuit de dimanche à lundi soir sa participation en tant que club fondateur au projet de Super League, les Spurs ont licencié José Mourinho, entraîneur du club depuis novembre 2019. "Il sera toujours le bienvenu au club et nous souhaitons le remercier lui et son staff (également remercié, ndlr) pour leur contribution", a annoncé Daniel Levy, président de Tottenham, dans un communiqué publié lundi matin.

À son arrivée au club il y a un an et demi, José Mourinho avait promis aux supporters des Spurs qu'il offrirait à Tottenham son premier trophée depuis 2008. Il n'en aura rien été. Après une série de trois matchs consécutifs sans victoire en Premier League, Daniel Levy a donc décidé de se séparer de l'entraîneur portugais. Ryan Mason, ancien joueur de Tottenham âgé seulement de 29 ans, sera dorénavant en charge des entraînements du club comme l'indique le communiqué des Spurs, avant une future nomination.

"Les choses n'ont pas fonctionné comme nous l'imaginions"

Le président de Tottenham avait pourtant fait un choix fort en novembre 2019 en licenciant Mauricio Pochettino, qui venait de mener les Spurs en finale de la Ligue des champions, pour le remplacer par Mourinho. Mais ce dernier n'est jamais parvenu à faire de Tottenham une équipe de vainqueurs, terminant à la 6e place de Premier League la saison dernière et occupant la 7e place à six journées de la fin de la saison en cours.

"José et son staff ont traversé avec nous l'une des périodes les plus difficiles pour le club. José est un grand professionnel qui a montré beaucoup de résilience durant la pandémie. J'ai apprécié travailler avec lui et je regrette que les choses n'ont pas fonctionné comme nous l'imaginions", explique Daniel Levy dans le communiqué.

Mourinho devait jouer une finale de Coupe de la Ligue

L'élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au Dinamo Zagreb à la mi-mars a très certainement fait réfléchir les dirigeants de Tottenham. Les mauvais résultats en championnat ont achevé de les convaincre de licencier Mourinho. Ce dernier avait pourtant l'opportunité de tenir sa parole et d'offrir un titre aux Spurs, alors que Tottenham doit affronter Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise le 25 avril prochain.

Pour Mourinho, il s'agit d'un échec considérable. Depuis ses premiers trophées avec Porto au début des années 2000, le "Special One" quitte un club pour la première fois sans avoir remporté le moindre titre. Licencié après un an et demi en poste, il s'agit également de sa plus courte expérience sur un banc d'entraîneur depuis qu'il dirige des clubs étrangers.