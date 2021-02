Tottenham: Mourinho traverse la pire série de sa carrière

Jamais José Mourinho n'avait connu une telle série négative dans sa carrière d'entraîneur. Tottenham a perdu cinq de ses six derniers matchs de Premier League et regarde de loin la course à la qualification européenne.

Il semble déjà loin le temps où Tottenham commençait à rêver du titre de champion. Leaders de Premier League pendant quatre journées début décembre, les Spurs ont, depuis, dégringolé à la 9e place. Ils comptent désormais 23 points de retard sur Manchester City, leader, et neuf sur West Ham, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions. Le revers face aux Hammers (2-1) le week-end dernier a plongé le club londonien un peu plus dans la crise.

Le pire pourcentage de victoires depuis 13 ans

Tottenham a perdu cinq de ses six derniers matchs de championnat. Un camouflet pour José Mourinho qui traverse la pire série de sa carrière de manager. Nommé en novembre 2019 en remplacement de Mauricio Pochettino, le Portugais affiche même le pire ratio de victoires pour un entraîneur du club depuis l'Espagnol Juande Ramos (2007-2008). Malgré ces statistiques alarmantes, Mourinho peut encore sauver la saison de son équipe, qualifiée pour la finale de la League Cup face à Manchester City, et bien partie pour valider son billet en 8e de finale de la Ligue Europa (victoire 1-4 sur le terrain de Wolfsberger). Il dispose aussi de quelques soutiens pour son maintien en poste.

Glenn Hoddle, ancienne légende du club, estime que ce n'est "pas le moment" d'évoquer un licenciement. "Il a été recruté pour remporter des trophées, il est en finale de coupe, rappelle-t-il. Comment pouvez-vous limoger quelqu'un qui a obtenu une finale de coupe en avril? C'est ridicule. C'est la raison pour laquelle il a été choisi."

L'ancien meneur de jeu des Spurs et de Monaco reconnaît toutefois un niveau de jeu moyen. "La cohérence et peut-être d'autres choses doivent changer avec le temps, mais je pense qu'il a mérité le droit avec ce qu'il a fait dans sa carrière de disposer de plus de temps, poursuit-il. Le regarde parfois Tottenham et je pense que nous ressemblons à une équipe moyenne. Mais c'est aussi le cas d'autres équipes et cela peut changer très rapidement. Quelques victoires et la confiance peut revenir."

"Il y a beaucoup d'appels de la part des fans pour que Mourinho soit limogé mais toutes les options d'attaque étaient sur le terrain en deuxième mi-temps contre West Ham, qui vole en ce moment et est une excellente équipe. Ils ont tiré sur la barre, sur le poteau et cela aurait pu se passer d'une manière différente."