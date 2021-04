Tottenham: Nuno Espirito Santo pressenti pour remplacer Mourinho

Auteur d’une saison décevante à la tête de Tottenham, José Mourinho pourrait être remercié par ses dirigeants si le club londonien n’atteint pas les objectifs fixés. Dans cette hypothèse, le nom de Nuno Espirito Santo, le coach de Wolverhampton, est évoqué pour le remplacer.

Un entraîneur portugais pour en remplacer un autre? C’est l’hypothèse évoquée par certains médias britanniques, et reprise par AS, concernant l’avenir proche de Tottenham. Au crépuscule d’une saison décevante, l’équipe de José Mourinho est dans une situation très délicate. Sortis par le Dinamo Zagreb dès les 8es de finale de la Ligue Europa, les Spurs sont actuellement 7es du classement en Premier League.

Avec 6 points de retard sur West Ham, 4e, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions. En sachant que Chelsea, 5e, et Liverpool, 6e, sont juste devant. Autant dire que leurs chances de participer à la prochaine édition de la C1 sont assez minces.

Une clause de départ à 10 millions d’euros

C’était pourtant l’objectif fixé en début de saison par les dirigeants du club. S’il n’est pas atteint, Mourinho pourrait y laisser sa place. Un an et demi après son arrivée, en novembre 2019, le Special One semble sur un siège éjectable. Et pour prendre sa succession, le nom de Nuno Espirito Santo est évoqué. Le coach de Wolverhampton jouit d’une belle cote outre-Manche, même si son équipe, actuellement 12e du championnat, réalise une saison plutôt moyenne.

Depuis son arrivée chez les Wolves à l’été 2017, l’ancien entraîneur de Valence et Porto a fait remonter le club dans l’élite. Avant d’atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa l’an passé (élimination face au FC Séville). Daniel Levy, le président de Tottenham, apprécierait beaucoup son profil et son travail. Pour s’offrir ses services, les Spurs devront lever sa clause de départ de 10 millions d’euros. Sachant que son contrat court jusqu’en 2023.