Tottenham-Manchester United: Mourinho allume Solskjaer après ses propos très durs sur Son

José Mourinho a répondu aux commentaires de Solskjaer, qui accusait Son d'avoir escroqué Manchester United après un but refusé à Cavani, ce dimanche. La réplique du Portugais est brutale.

La guerre des mots, José Mourinho en est un habitué. Après le match contre Manchester United, qui est allé renverser Tottenham (3-1) sur le terrain des Spurs, le technicien portugais s’est agacé de ne pas être interrogé sur la polémique impliquant son joueur, le Coréen Heung-min Son, et son homologue norvégien Ole Gunnar Solskjaer. Le manager de Manchester United a accusé l'attaquant d’avoir trompé l’arbitre après un but refusé à Cavani.

L’attaquant uruguayen, lancé par Pogba, a cru ouvrir le score à la 33e minute. Mais l’assistance vidéo est intervenue pour une faute de McTimonay en amont de l’action. Une main au visage de Son sanctionnée par un but refusé.

"Nous ne devrions pas nous faire avoir de la sorte", s’est agacé Solskjaer en réaction à cette décision, qui a fait jaser. Et qui lui a inspiré cette critique cinglante: "Si mon fils reste à terre pendant trois minutes et qu'il a besoin de ses dix camarades pour l'aider à se relever, je peux vous dire qu’il n'aura rien à manger. Nous ne nous sommes pas fait avoir, c'est l'arbitre qui a été trompé."

Mourinho: "Sonny a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu'Ole"

Les mots de trop. La controverse était déclenchée. Mourinho ne pouvait pas passer à côté: "Je l'ai déjà dit à Ole parce que je l'ai vu il y a quelques minutes. Si c'est moi qui dit à un joueur a, b ou c d'un autre club, si c'était mon fils, je ne lui donnerais pas à dîner ce soir ou quelque chose comme ça, quelle serait la réaction ? A ce propos, je voudrais juste dire que Sonny a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu'Ole. Parce qu'un père - je suis un père - doit nourrir ses enfants, peu importe ce qu'ils font. Si tu dois voler pour nourrir tes enfants, tu voles. Je suis très déçu, j'ai déjà dit à Ole ce que je pense de ses commentaires."

Tottenham dénonce des insultes racistes

En marge de cette brouille entre les deux entraîneurs, le club de Tottenham a publié un communiqué dans lequel il déplore les insultes racistes dont a été victime Heung-min Son à l’occasion de ce match, sans lien apparent avec les commentaires de Solskjaer. "Un autre jour de match et un autre abus racial odieux subi par l'un de nos joueurs. Cela a de nouveau été signalé aux plateformes et nous allons maintenant entreprendre un examen complet de la situation avec la Premier League afin de déterminer l'action la plus efficace. Nous sommes avec toi, Sonny", ont écrit les Spurs.