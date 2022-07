Le grand dossier RMC Sport (partie 10) - La mue de Luis Campos

DOSSIER RMC Sport - A 40 ans, Luís Campos s’est (re)pris de passion pour l’entraînement et s’est découvert un amour pour le scouting. Et ce qui devait être une pause dans sa carrière d’entraîneur va le pousser vers une reconversion. Une autre façon de vivre le football.

Alors qu’il l’a à peine atteinte, Luís Campos décide se mettre en quarantaine. Il faut dire que les déceptions sont nombreuses. Penafiel, Gil Vicente, V. Setúbal, Varzim, Beira-Mar, le prof en a marre. A l’été 2005, il décide de se mettre sa carrière d’entraîneur en pause. Au départ, son idée est prendre le temps d’étudier, de réfléchir, sur l’évolution du jeu. De s’actualiser, en somme. Mais ce qui devait une parenthèse va devenir un nouveau chapitre. Car Campos n’entraînera plus. Douze ans (seulement) après ses débuts, à Leiria. Le prof n’aime pas trop s’étendre sur ce passé. Il préfère évoquer ses projets, l’avenir. Peut-être par pudeur, surement par douleur. En 2019, il accepte toutefois de se confier au journal Record: "Je crois que j’ai payé mon style provocateur, parce que je vis le football avec une grande passion et cela m’a valu quelques ennemis. A l’époque, j’ai me suis senti comme un petit poisson qui naviguait dans un aquarium de requins et qui ne les respectait pas, ou qui ne voyait pas que les requins allaient le manger. Et j’ai payé très cher de ne pas avoir respecté la hiérarchie."

Quelle trace Mister Campos a-t-il laissé, au final? Les mauvaises langues retiendront ses relégations et ce surnom de "Luís Campas" ; les amoureux du jeu, évoqueront son style. Rui Baião qui a été son joueur à Varzim et à Barcelos résume dans Expresso: "En termes de méthodes d’entraînement, Luís Campos était très bon, très moderne, tout avec le ballon. Sauf qu’il était un entraîneur qui ne comprenait pas que dans le football, avec les équipes qui luttent pour le maintien, quand elles ne peuvent pas gagner, on joue le nul. Un petit point par-ci, un autre par-là et, à la fin de la saison, ce petit point fait une grande différence. Mais lui jouait toujours pour gagner." Un bon résumé des chapitres de ce dossier qui lui est dédié.

Un touche-à-tout

La mue de Campos a finalement quelque-chose de naturel. Elle est celle d’un touche-à-tout. Au milieu des années 2000, avec l’un de ses frangins, il met un pied dans la restauration et ouvre le Pé no Rio, à Esposende. En parallèle à son taf de treinador, il était chroniqueur pour la presse sportive (pour la revue Doze), intervenait sur des colloques, était consultant télé… Une ouverture et une curiosité qui vont être ravivées, maintenant que son esprit est moins encombré. Au cours de son année sabbatique, il assiste à l’éclosion du scouting (tel qu’on le connaît aujourd’hui) et s’y dédie. A fond. Il développe des techniques de "repérage" de joueurs et d’équipes qui donneront naissance au Scouting System Pro, une immense base de données.

Avec Américo Magalhães, un autre ancien coach, spécialisé dans la physiologie de l’effort, ils lancent, en 2009, T2P (Train to Play), un ensemble de méthodes d’entraînements ("des exercices contextualisés") et d’équipements sportifs. Les client affluent de partout: Amériques, Moyen-Orient, Asie, Europe… "Il existe une énorme carence visuelle sur l’information de l’entraînement, constate Campos dans A Bola, en 2010. Beaucoup de littérature, de schémas, mais peu d’images. Maintenant, ce n’est plus un problème." T2P vend son know-how en DVD. Mourinho fait partie des intervenants. Dans cet article d’A Bola, on apprend aussi que Campos "collabore avec des agences d’investissement, conseillant de jeunes talents, venant surtout d’Afrique et d’Amérique Latine. » Et Campos assure ne pas avoir la saudade du boulot d’entraîneur: "Je me sens plus motivé pour travailler avec des jeunes, dans la formation."

"J’ai toujours rêvé de travailler au plus haut niveau"

Dix ans plus tard, il expliquera les raisons de cette mise à l’écart volontaire: "J’ai toujours rêvé de travailler au plus haut niveau et j’avais atteint un stade où j’ai compris que, comme entraîneur principal, j’y arriverai difficilement. J’ai dû trouver un autre chemin." Et la route de Campos se croise souvent avec celle de Mourinho. Deux self-made men. "Je n'ai pas été un grand joueur et j’ai construit ma carrière bien seul, constate Luís. Mais il y a eu trois personnes importantes: Amândio Barreiras, Carlos Garcia et José Mourinho."

En 2012, José lui ouvre les portes du "plus haut niveau" et lui propose d’intégrer son staff au Real Madrid. Les deux hommes qui s’étaient connus à la fac, n’ont jamais été aussi proches. Quelques mois auparavant, ils ont développé une application dédiée à l’étude des équipes: le Mourinho Tactical Board. Le Special One a déjà intégré le matos T2P à la Ciudad Real Madrid. Luís a pour mission de superviser les adversaires des Merengues et de dénicher des pépites. Mourinho lui demande encore d’être le lien entre l’équipe première et la Castilla. Là-bas, il croise souvent le puissant agent, Jorge Mendes, dont il devient proche. L’aventure madrilène ne durera qu’une saison. En 2013, Luis Campos devient conseiller de Dmitri Rybolovev. La suite vous la connaissez. Et Luís Campos, vous le connaissez surement bien mieux, maintenant…

>>> RETROUVEZ TOUT NOTRE DOSSIER LUIS CAMPOS, AVEC TOUS LES EPISODES, EN CLIQUANT SUR CE LIEN