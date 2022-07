Le grand dossier RMC Sport (partie 1) - A la découverte du Mister Luis Campos, le nouvel homme fort du PSG

DOSSIER RMC Sport - En pleine lumière depuis son intronisation au PSG, Luis Campos s’est fait un nom. Mais bien avant d’être celui qui murmure à l’oreille des puissants, le Portugais a connu plusieurs vies. Celle de professeur, d’éducateur, et surtout celle d’entraîneur. Un parcours jalonné d’ambitions et de déceptions. RMC vous emmène sur les pas de Mister Campos.

Luis Campos, sa première vie

Selon ses propres dires, Luis Campos a deux passions: sa famille et le football. Dès son plus jeune âge, l’une l’a mené vers l’autre.

A fond. Comme le rythme de vie mené par Luís Campos. A Fão (prononcez "faon", avec l’accent du sud), c’est là que tout a commencé. Le nouveau conseiller du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est né le 6 septembre 1964 dans cette bourgade balnéaire du nord du Portugal reliée à la municipalité d’Esposende. Là-bas, la famille Campos est incontournable. Le père, Albino, était professeur, directeur d’une école secondaire locale ; la mamã, Maria Cândida, avait la lourde tâche de gérer le foyer. En mode manager. Car à la Casa Campos, on est onze. Le couple a neuf rejetons à gérer: cinq filles et quatre garçons. Dont Luís Pedro Filipe Hipólito Reis Pedrosa Campos.

Albino qui aimait taquiner le ballon (il a notamment porté les couleurs du club voisin du Gil Vicente) est aussi le géniteur du Clube de Futebol de Fão. Le stade est situé à côté de la maison familiale et c’est naturellement ici que Luís va pousser ses premiers ballons. Bientôt, il rejoindra la formation de l’AD Esposende où il se forge la réputation d’un "latéral teigneux". Une obstination qui le caractérise aussi en dehors des terrains.

"Notre père était très strict sur l’éducation, confie à zerozero.pt Paulo Campos, l’un des frangins de Luís et actuel président du CF Fão. Je peux vous dire que ses neuf enfants sont tous entrés à l’université." Paulo et Luís s’inscrivent à la fac de Porto pour y incorporer l’Instituto Superior de Educação Física. Le fameux ISEF professé par les Jorge Castelo, Jesualdo Ferreira ou Carlos Queiróz et qu’un certain José Mourinho a lui aussi fréquenté à Lisbonne. Zé Mário et Luís font connaissance lors des diverses actions de formation organisées par l’ISEF. Ils échangent leurs connaissances, impressions, informations, sensations et deviennent potes. Ils incarneront, quelques années plus tard, la nouvelle génération des professeurs d’éducation physique – spécialisés dans le football – à entraîner en première division portugaise. Avant cela, Luís va devoir aller au bout de son cursus, mêlant théorie et pratique. Il entraîne les gamins de l’AD Esposende (où il continue de taquiner le cuir), et donne des cours d’EPS dans des bahuts d’Esposende et de Barcelos (raison pour laquelle certains continuent de l’appeler "Professor")…

A peine diplômé, il intègre le staff de Carlos Garcia. L’ancien milieu de terrain de Braga et Campos se connaissent depuis l’enfance. Et quand le premier débute sa carrière d’entraîneur principal avec Espinho (alors en première division) à la fin des années 1980, il propose à son ami d’embrasser ce projet. Comme Mourinho (à l’Estrela da Amadora), pour sa première expérience dans une équipe professionnelle, Campos se voit confier la préparation physique des joueurs. Il n’a que 24 ans. A cette époque-là, rares sont les professeurs qui officient au sein de groupes professionnels et certains entraîneurs cherchent à s’appuyer sur les connaissances physiques, physiologiques mais aussi tactiques de ces professores. Luis ne joue plus au foot, il le façonne. Espinho vit toutefois une saison galère. Garcia saute mais Campos poursuit avec Amândio Barreiras dont il devient le premier adjoint.

Le jeune Luís vit sa mission avec passion. "Il s’embrouillait souvent avec les arbitres, se marre Barreiras. C’était une catastrophe!" Le duo poursuivra ensuite à Leixões, à Leiria. Et c’est dans la cité du Lis que Campos va étrenner le costard d’entraîneur principal. Une (longue) étape de sa carrière et de sa vie, souvent méconnue et que RMC vous propose de (re)découvrir à travers des archives, anecdotes et autres témoignages.

