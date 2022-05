Portugal: grosse émotion pour Sarabia, ovationné pour sa dernière avec le Sporting

Pour son dernier match avec le Sporting Portugal, où il a été prêté par le PSG, Pablo Sarabia a été grandement ovationné par le public, qui l'a remercié pour son excellente année réalisée.

Prêté au Sporting Portugal par le PSG, Pablo Sarabia a disputé le dernier match de sa saison en club ce samedi avec une victoire à domicile (4-0) en championnat face à Santa Clara. L'ailier espagnol a été sorti à la 63e minute, remplacé par Rodrigo Ribeiro. Pour l'occasion, le public de l'Estádio José Alvalade a réalisé une ovation au moment où Sarabia a quitté la pelouse.

21 buts avec le Sporting

Pablo Sarabia avait déjà été chaudement acclamé à la 17e minute -17, comme son numéro de maillot- par le public, remerciant le joueur pour ses bons et loyaux services. Auteur du troisième but ce samedi, il a même été élu homme du match. En 45 matchs disputés cette saison avec les Lions, le joueur de 30 ans a marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives.

L'équipe de Rúben Amorim a remporté la Coupe de la Ligue et terminé à la deuxième place au championnat mais ne devrait plus profiter de son élément offensif. "C'est formidable. Les supporters m'ont traité comme si je faisais partie de leur famille, et je veux les remercier, a commenté Sarabia à SportTV. Cela a été un plaisir, et je ne l'oublierais jamais."

La presse portugaise spéculait ces derniers jours sur l'avenir de Pablo Sarabia, qui pourrait retrouver du temps de jeu au PSG, qui l'avait prêté sans option d'achat et en prenant en charge le salaire du joueur. Sur son compte Instagram, l'Espagnol a déjà dit au revoir à ses supporters, les remerçiant pour une "année fantastique". Difficile donc de l'imaginer revenir à Lisbonne.