Sporting-Boavista: l'incroyable but en coup du foulard de Nuno Santos

Le Sporting s’est tranquillement imposé sur sa pelouse face à Boavista ce dimanche soir (3-0), à l’occasion de la 24e journée de Liga portugaise. Une rencontre notamment marquée par le but incroyable de Nuno Santos, qui a ouvert le score d’un coup du foulard magistral.

Alerte bijou en Liga portugaise. Lors de la réception de Boavista (3-0) pour la 24e journée, l'ailier du Sporting Nuno Santos a régalé le public du stade José Alvalade d'un but absolument magnifique pour ouvrir le score. Alors qu'on joue la 17e minute, le joueur de 28 ans a profité d'un ballon en retrait dévié pour reprendre le cuir d'un coup du foulard du pied gauche, au lieu d'assurer avec l'intérieur du pied droit, au niveau du point de pénalty. Un geste absolument génial qui a laissé sur place Rafael Bracalli, le portier de Boavista.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité le championnat du Portugal

Le Sporting reste en vie pour la Ligue des champions

Cette réalisation de Nuno Santos, la septième de la saison, est aussi magnifique que décisive, puisque le Sporting s'est finalement imposé 3-0 ce dimanche, avec deux autres buts de Salvador Agra (csc) et de Paulinho. Une victoire nette et sans bavure qui permet aux joueurs de Ruben Amorim de conserver leur quatrième place au classement et de continuer de croire à la Ligue des champions.

Les Lisboètes comptent cinq points de retard sur Braga, troisième et virtuellement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. La C1, le Sporting y a participé cette année en terminant troisième de son groupe devant l'OM. Reversé en Ligue Europa, le club portugais a sorti Midtjylland en barrage et a tenu tête à Arsenal lors du huitième de finale aller (2-2) à domicile. Les deux équipes se retrouvent ce jeudi à l'Emirates Stadium (21 heures sur RMC Sport 1).