PSG: Sakina Karchaoui s’engage officiellement jusqu’en 2024

Troisième recrue en deux jours pour le PSG, Sakina Karchaoui quitte l’Olympique Lyonnais pour les championnes de France en titre. La joueuse de 25 ans a signé un contrat de trois saisons avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée de Sakina Karchaoui jusqu’en juin 2024. C'est la troisième recrue du club après les arrivées d’Estelle Cascarino et d’Elisa De Almeida. Avec les nombreux départs, notamment de la capitaine Iren Paredes au FC Barcelone et plusieurs cadres à l’Olympique Lyonnais dont la gardien Christiane Endler, la section féminine du PSG s’active sur le marché des transferts.

Un titre de champion de France à conserver

Champion de France pour la première fois de son histoire la saison dernière, le PSG espère bien conserver son titre et aller le plus loin possible en Ligue des champions. Pour cela, les féminines entament un nouveau cycle avec Ulrich Ramé à la direction sportive et Didier Ollé-Nicolle à la tête de l’équipe.

Malgré les départs, les recrues sont ambitieuses, comme la dernière en date, à savoir Sakina Karchaoui. "C'est avec beaucoup d'ambition que j'ai pris la décision de m'engager avec le PSG pour les trois prochaines saisons. Un nouveau défi dans ma carrière que je suis pressée de relever. Hâte de retrouver les terrains et de découvrir la folle ambiance au stade avec les supporters", dit-elle sur son compte Twitter.

La latérale gauche portera le numéro 7 et jouera son premier match officiel le week-end du 28 août lors de la première journée de la D1 Arkema