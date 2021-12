Qui remportera les Globe Soccer Awards ?

Ce lundi se déroule la 12e édition des Globe Soccer Awards, organisée à Dubaï. Qui succèdera à Robert Lewandowski, lauréat en 2020 ? Alexia Putellas continuera-t-elle sa moisson de récompense individuelle ? Réponse à partir de 16h30.

Les stars du ballon rond sont de nouveau réunies ce lundi pour la 12e édition des Globe Soccer Awards, organisée sur la place Al Wasl à Dubaï. Cette année, pas moins de 12 récompenses seront remises, dont celle du meilleur joueur de l'année. Et il y a du lourd avec Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohammed Salah et Cristiano Ronaldo, sextuple vainqueur du Globe Soccer Award entre 2011 et 2019. Tenant du titre, Robert Lewandowski va-t-il réaliser le doublé après avoir vu le Ballon d'Or lui passer sous le nez ? Lionel Messi va-t-il enchaîner une deuxième récompense individuelle d'affilée ? Ou Kylian Mbappé va-t-il créer la surprise, lui qui a fait le déplacement ?

Alexia Putellas en favorite

Chez les filles, le suspens ne devrait pas durer bien longtemps, tant Alexia Putellas apparaît comme la favorite numéro un pour remporter une nouvelle distinction individuelle après le prix de la meilleure joueuse de l'année de l'UEFA et le Ballon d'Or féminin. Les autres nommées sont Lieke Martens, Jennifer Hermoso, Alex Morgan et Lucy Bronze, lauréate en 2019.

Du côté des coachs, à noter la présence de Didier Deschamps, qui peut aller chercher un deuxième trophée après sa victoire en 2018, quelques mois après le Mondial russe. Mais le sélectionneur des Bleus aura fort à faire puisque la concurrence est rude, avec Pep Guardiola, Roberto Mancini, Hansi Flick, Thomas Tuchel et Lionel Scaloni. L'équipe de France peut elle aussi être récompensée puisqu'elle fait partie des cinq sélections en lice pour la victoire, aux côtés de l'Argentine, du Brésil, de l'Italie et du Maroc.

Outre le meilleur joueur e-sport, le meilleur directeur sportif, le meilleur agent, le meilleur gardien et le meilleur défenseur, les meilleurs clubs masculin et féminin seront aussi récompensés, avec notamment la présence des filles du PSG, championnes de France la saison dernière après 14 ans de règne de l'OL. La cérémonie débutera à 16h30 heure française.