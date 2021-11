Ballon d'or: Messi, Putellas, Donnarumma... le palmarès complet pour 2021

La cérémonie du Ballon d'or 2021 a eu lieu ce lundi soir à Paris, pour récompenser le meilleur joueur du monde cette année, mais aussi la meilleure joueuse, le meilleur jeune ou le meilleur gardien. Voici le palmarès complet.

Ballon d'or masculin: Lionel Messi

Déjà couronné en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire du football en recevant un historique septième Ballon d'or, soit deux de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo. S'il a connu des débuts mitigés au PSG, l'attaquant argentin (34 ans) a, avant cela, empilé les buts au Barça et remporté la Copa America avec l'Albiceleste.

Il termine devant le serial buteur polonais du Bayern, Robert Lewandowski, et le milieu italien de Chelsea, Jorginho, qui a remporté l'Euro et la Ligue des champions. Côté français, Karim Benzema est 4e, N'Golo Kanté 5e, et Kylian Mbappé 9e.

1. Lionel Messi (PSG)

2. Robert Lewandowski (Bayern)

3. Jorginho (Chelsea)

Ballon d'or féminin: Alexia Putellas

Après Ada Hegerberg en 2018 et Megan Rapinoe en 2019, la milieu offensive du Barça, Alexia Putellas (27 ans), a reçu le troisième Ballon d'or féminin de l'histoire, qui vient boucler une année exceptionnelle pour elle. La maîtresse à jouer du club catalan, déjà désignée meilleure joueuse de l'année en Europe, a remporté ces derniers mois le championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine, et la Ligue des champions.

1. Alexia Putellas (Barça)

2. Jennifer Hermoso (Barça)

3. Sam Kerr (Chelsea)

Trophée Kopa: Pedri

Sans réelle surprise, le milieu offensif du Barça et de l’Espagne Pedri (19 ans) a lui remporté le trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans. Il s’était déjà adjugé le Golden Boy il y a une semaine. Au palmarès, le crack catalan, demi-finaliste de l'Euro puis finaliste des JO, succède au défenseur néerlandais de la Juventus Matthis de Ligt (2019) et au Parisien Kylian Mbappé (2018).

1. Pedri (Barça)

2. Jude Bellingham (Dortmund)

3. Jamal Musiala (Bayern)

Trophée Yachine: Gianluigi Donnarumma

Le portier de l'Italie et du PSG, Gianluigi Donnarumma (22 ans), a de son côté décroché le deuxième trophée Yachine de l'histoire, et donc été élu meilleur gardien du monde en 2021. Vainqueur de l'Euro l'été dernier avec la Nazionale, et d'ailleurs désigné meilleur joueur de la compétition, "Gigio" a récemment découvert la Ligue des champions avec son passage de l'AC Milan, son club formateur, au Paris Saint-Germain.

1. Gianluigi Donnarumma (PSG)

2. Edouard Mendy (Chelsea)

3. Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Buteur de l'année: Robert Lewandowski

On ne va pas se mentir, ce prix-là ressemble fortement à un lot de consolation, pour s'assurer de la présence du Polonais au théâtre du Châtelet. Toujours est-il que Robert Lewandowski (33 ans), le plus sérieux rival de Lionel Messi pour le Ballon d'or, est reparti de Paris avec l'inédit trophée de Buteur de l'année. L'attaquant du Bayern en est déjà à 64 buts en 54 matchs depuis le début de l'année civile.

Club de l'année: Chelsea

Une autre nouveauté de la cérémonie 2021. Vainqueur de la dernière Ligue des champions, Chelsea s'est vu décerner le trophée de Club de l'année. Une récompense qui vient saluer le superbe travail réalisé par Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc du club londonien.