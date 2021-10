Qui veut acheter l'une des premières licences de Lionel Messi ?

Une société spécialisée dans les enchères en ligne a mis la main sur l'une des premières licences de Lionel Messi, à l'époque où l'Argentin débutait dans le football à Rosario. Et le document devrait partir pour une petite fortune.

Deux oreilles pointues, deux yeux bien sombres, et ces traits vus et revus des centaines de fois. Pas de doute, le petit garçon sur la photo se nomme bien Lionel Messi.

Comme le rapporte la presse américaine, la société Goldin Auctions, spécialisée dans les enchères de cartes de collection et d'autres documents du genre, vient de mettre en vente une pièce presque unique: l'une des premières licences de football de Lionel Messi, à l'époque où le sextuple Ballon d'or n'était qu'un gosse argentin de Rosario qui jouait pour les Newell's Old Boys, et n'avait pas encore été repéré par le FC Barcelone.

Une mise en vente à 10.000 dollars

La licence en question, qui a été authentifiée, n'est pas datée, mais Goldin Auctions parle d'une période 1995-2000, et donc d'un Messi âgé de 8 à 13 ans. Plus 8 que 13, si l'on s'en réfère au cliché. En dehors de la photo, on trouve sur le document cartonné le logo de l'association rosarina de football, son tampon, mais aussi la date de naissance ou encore le nom du joueur, écrit au stylo bleu de manière enfantine, et donc par l'intéressé.

L'une des premières licences de Messi à Rosario © Goldin Auctions

Le dos de la licence © Goldin Auctions

"Compte tenu de la date d'émission de cette carte, il s'agit sûrement de l'une des premières signatures documentées de Lionel Messi, et donc d'un véritable morceau de l'histoire du football", décrit la compagnie. Un morceau d'histoire qui coûte cher, puisque la licence de l'actuel attaquant du PSG a été mise en vente à 10.000 dollars. Et à 18 jours de la clôture des enchères, il faut pour le moment débourser plus de 20.000 dollars pour l'emporter.