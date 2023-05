Real Madrid: Florentino Perez a rencontré Vinicius

Alors que le Real Madrid a porté plainte après les insultes racistes contre Vinicius, Florentino Perez a rencontré son joueur ce lundi pour lui apporter son soutien.

Le Real Madrid fait front commun avec Vinicius. Ce lundi, Florentino Perez a rencontré l'attaquant brésilien pour lui témoigner "son soutien et son affection", comme le montre une vidéo postée par le club madrilène sur les réseaux sociaux. "Le président du Real Madrid a rencontré Vinicius Junior pour lui témoigner son soutien et son affection, l'informer de toutes les mesures prises pour sa défense et lui confirmer que le club ira jusqu'aux dernières conséquences face à un tel situation dégoûtante de la haine", indiquent les Merengue. Plus tôt dans la journée, le club a annoncé qu'il portait plainte.

"Le Real Madrid exprime sa plus ferme condamnation des événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinícius Junior. Ces événements constituent une attaque directe contre le modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique", avait écrit le club espagnol dans un communiqué.

Le président de la Fédération reconnaît "un problème" de racisme

Dans une conférence de presse ce lundi, Luis Rubiales a également apporté son soutien à Vinicius. Le président de la Fédération espagnole a donné raison au Brésilien du Real Madrid et a recadré Javier Tebas.

"C'est un problème qui a pris une dimension au-delà du football et ce n'est pas la première fois. Nous avons dans notre pays un problème d'éducation, de racisme, tant qu'il y a un supporter ou un groupe de supporters qui insultent en raison de leur condition sexuelle ou de la couleur de leur peau, nous avons un grave problème qui entache toute une équipe, des supporters et tout un pays, a lancé Rubiales. Nous sommes un pays très accueillant, qui reçoit des gens du monde entier. Vinicius ou tout autre joueur qui reçoit une insulte a mon soutien et celui de la Fédération."