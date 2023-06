Mercato: Al-Ahli, promu en D1 saoudienne, officialise Edouard Mendy

Délogé de sa place de titulaire à Chelsea par Kepa Arrizabalaga, le gardien sénégalais Edouard Mendy (31 ans) a signé à Al-Ahli, promu en première division saoudienne cette saison.

L’Arabie saoudite s’offre un nouveau nom ronflant. Edouard Mendy (31 ans) est le dernier joueur en date à avoir officiellement cédé aux sirènes du nouvel eldorado du foot mondial. Le portier international sénégalais a signé en faveur d’Al-Ahli, promu en D1 saoudienne.

Il imite ses coéquipiers N'Golo Kanté et Kalidou Koulibaly

Le club saoudien a annoncé la nouvelle ce mercredi en fin de journée sur son compte Twitter. L'ancien gardien de Reims ou Rennes, vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues en 2021, s'est engagé jusqu'en 2026, alors qu’il lui restait deux ans de contrat à Chelsea. L'indemnité de transfert n’a pas fuité.

Arrivé en septembre 2020 en provenance de Rennes contre 24 millions d’euros, Mendy a d’abord été titulaire indiscutable pendant deux saisons dans les cages londoniennes. Mais, ces derniers mois, il a été délogé par Kepa Arrizabalaga et n'a joué que 12 rencontres toutes compétitions confondues en 2022-2023. Il imite ses coéquipiers à Chelsea, N’Golo Kanté et Kalidou Koulibaly, respectivement partis à Al-Ittihad et Al-Hilal.