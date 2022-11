AC Milan: le régime très strict de Giroud

À 36 ans, Olivier Giroud continue d'être dans une forme étincelante avec l'AC Milan et l'équipe de France. L'ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal le doit surtout à un régime très strict, composé de beaucoup de viandes maigres et de poissons.

À 36 ans, Olivier Giroud continue d'impressionner. Le buteur de l'AC Milan a une nouvelle fois offert la victoire à son équipe ce week-end face à La Spezia (2-1), avant de se faire exclure pour avoir enlevé son maillot. Depuis le début de la saison, l'international français comptabilise déjà neuf buts et quatre passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui vont lui ouvrir les portes d'une troisième Coupe du monde à partir du 20 novembre prochain au Qatar.

Afin de continuer à performer malgré l'âge, Olivier Giroud doit respecter un régime très strict. Le Français ne va pas jusqu'à consommer des cœurs et des foies comme Erling Haaland, mais il évite les plats trop élaborés et favorise les viandes maigres et le poisson. Le tout en suivant les conseils de son frère Romain, son nutritionniste.

Le tiramisu, seule exception

Au petit-déjeuner, Olivier Giroud choisit entre le blanc d'œuf, un sandwich à la confiture de fraises, une omelette au jambon ou des toasts aux œufs brouillés, rapporte le Corriere Della Sera. Pour le déjeuner, le champion du monde possède plusieurs options: salade de poulet, haricots, riz et saumon, thon ou pâtes. Et le soir ? Poisson et brocoli ou poulet aux légumes. Pour les pauses dans la journée, les collations protéinées habituelles : barres céréales, fruits secs, céréales. Seule exception que le numéro 9 s'accorde: le tiramisu, un dessert qui lui évoque sa grand-mère.

Comme annoncé par RMC Sport dimanche, Olivier Giroud figurera bien dans la liste des Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Cette liste sera annoncée mercredi soir, dans le JT de TF1 à 20h, par Didier Deschamps. De retour dans le groupe France lors du dernier rassemblement, l'ancien buteur d'Arsenal et Montpellier aura la possibilité, lors du Mondial, de dépasser Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (49 buts pour Giroud actuellement, 51 pour Henry).