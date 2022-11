Tensions post-Euro, absence de la liste puis le retour… La drôle d’année de Giroud en Bleu

Comme révélé par RMC Sport, Olivier Giroud figurera bien dans la liste des Bleus convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Une récompense pour le buteur de l’AC Milan, qui a vécu une drôle d’année en équipe de France.

Après des semaines d’incertitude, Olivier Giroud va être du voyage au Qatar. Comme révélé dimanche soir par RMC Sport, l’attaquant de l’AC Milan figurera bien dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, où l’équipe de France remettra son titre en jeu. Une bonne nouvelle pour le buteur, qui reste sur une excellente saison avec le club milanais (9 buts, 4 passes en 18 matchs toutes compétitions confondues. D’autant que ces derniers mois en Bleu ont été mouvementés pour l’ancien joueur de Chelsea.

Un Euro dans la peau d’un remplaçant

Confronté au retour de Karim Benzema en sélection, Olivier Giroud doit se contenter de miettes lors de l’Euro (57 minutes en quatre matchs) et ne peut pas empêcher l’élimination des Tricolores face à la Suisse. Le numéro 9 avait surtout fait parler de lui avant la compétition, lors des tensions avec Kylian Mbappé. Le premier s’estimait un peu oublié par le second sur le terrain. Un incendie vite éteint par Didier Deschamps sur RMC.

"Il n’y a pas du tout eu de clash. C’est une tension, ça s’est géré, ça a duré 24 ou 48 heures", a-t-il expliqué dans Rothen s’enflamme. Tu gagnes contre la Suisse, il n’y a plus de signe. Quand il n’y a pas le résultat, des détails qui n’ont aucune importance prennent une proportion…"

Les blessures de Benzema font son bonheur

Symbole de son déclassement, Olivier Giroud n’est plus convoqué chez les Bleus jusqu’en mars, où les Bleus disputent deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0). Initialement sur le carreau, l’attaquant milanais est rappelé par Didier Deschamps en raison de la blessure de Karim Benzema. Un choix payant puisqu’il inscrit deux buts en étant à chaque fois titulaire.

Pourtant, ses bonnes performances avec l’AC Milan ne suffisent pas pour convaincre “DD” de faire de nouveau confiance à Giroud pour le rassemblement en juin. Benzema étant de retour, le sélectionneur préfère voir Moussa Diaby, Christopher Nkunku et Wissam Ben Yedder. Lors de l’annonce de la liste, Didier Deschamps a justifié sa décision, avec un brin d’énervement.

“Reprenez ce que j'ai dit depuis le mois de mars... Ils (Nkunku, Diaby, Ben Yedder, ndlr) sont très performants avec leur club, je veux leur offrir la possibilité d'avoir plus de temps de jeu. Vous me reposerez la question en novembre pour la liste pour la Coupe du monde et là vous aurez la réponse." Une justification qui interroge, d’autant que la première année italienne de Giroud est une réussite (14 buts en 38 matchs).

Respecté par ses coéquipiers

Après une absence remarquée en juin, où les Bleus sombrent en Ligue des nations (deux nuls, deux défaites), Olivier Giroud est de retour à Clairefontaine en septembre, profitant d’une nouvelle absence de Karim Benzema. Auteur de son 49e but en sélection face à l’Autriche, le Milanais retrouve le sourire sur le terrain et avec Kylian Mbappé, de quoi faire plaisir à Didier Deschamps.

"Je suis très content pour Olivier, il le mérite, a répété Deschamps en conférence de presse. Si je l’appelle et si je le mets, c’est pour qu’il soit bon et qu’il marque des buts. Qu’il continue à être performant. (...) Est-ce que je vous ai dit qu’il y sera ou qu’il n’y sera pas ? Ni l’un, ni l’autre. Il faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d’y être, mais comme il y a beaucoup de concurrence à tous les postes…", avait déclaré le sélectionneur après la rencontre.

À très exactement 35 ans et 357 jours, il est également devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France lors de cette soirée, délogeant ainsi Roger Marche (35 ans et 287 jours en 1959 contre l'Espagne). Sa présence au sein du groupe France est d’ailleurs appréciée par les joueurs. “Il apporte son calme, son expérience et son envie. Même s'il fait partie des plus âgés, il a cette envie comme un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection, soulignait Raphaël Varane. Son état d'esprit est irréprochable. On connaît son parcours, on sait la force mentale qu'il a. Ça a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer, y compris le public. C'est quelqu'un qui est apprécié et respecté. On veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu."

Le record de Thierry Henry dans le viseur

De retour dans le groupe France lors du dernier rassemblement, l'ancien buteur d'Arsenal et Montpellier aura la possibilité, lors du Mondial, de dépasser Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (49 buts pour Giroud actuellement, 51 pour Henry).

"La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre, avait déclaré Olivier Giroud samedi soir sur DAZN, après avoir offert la victoire aux Milanais contre la Spezia. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France. Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste." Il pourra donc voir son sélectionneur prononcer son nom.