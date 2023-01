AC Milan: Maignan loin d'être prêt pour effectuer son retour à la compétition

Blessé depuis le match de Ligue des nations contre l’Autriche avec l’Equipe de France, Mike Maignan n’est pas prêt de faire son retour à la compétition avec l'AC Milan. Le gardien n’est toujours pas remis de sa blessure au mollet, a annoncé Stefano Pioli.

Incontournable chez les Rossoneri depuis son arrivée en 2021 à l'AC Milan, Mike Maignan (27 ans) vit une deuxième saison très compliquée en Italie. Pas en raison de ses performances qui demeurent convaincantes, mais à cause d’une blessure au mollet qui est en train de ruiner la saison du gardien.

Auteur de sept apparitions en Serie A, le Français était bien parti pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus, mais sa blessure au mollet survenue lors du match de Ligue des Nations contre l’Autriche l’en a empêché. Preuve que la blessure dont il souffre est loin d'être un pépin léger, le gardien formé au PSG ne peut toujours pas reprendre la compétition, selon son coach à Milan Stefano Pioli: "Il n'y a pas d'évaluation précise pour le moment. Il n'est toujours pas possible de forcer les dernières évaluations. Le calendrier ne peut être défini pour le moment. Certainement pas de sitôt", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Milan ne veut prendre aucun risque

Malgré l’importance de son gardien, Milan ne compte pas précipiter un retour qui pourrait conduire à une rechute: "Maignan a fait son parcours, on peut pas risquer qu'il s'arrête encore. La cicatrice n'a pas encore guéri et nous ne pouvons pas la forcer." Deuxième au classement en Serie A et toujours engagé en Ligue des champions où une double confrontation contre Tottenham attend les Italiens, ces derniers pourraient être contraints de recruter à ce poste.

Selon la Gazzetta dello Sport, c’est dans cette optique que les Milanais ont contacté le PSG afin de discuter d’un prêt jusqu’à la fin de la saison de Sergio Rico. Troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’Espagnol représenterait une solution à court terme.