AC Milan: "On ne sait jamais...", la petite phrase d'Ibrahimovic après sa retraite

D'humeur badine, Zlatan Ibrahimovic a évoqué son état d'esprit de néo-retraité, et la possibilité d'un retour à Milan.

Ce n’est pas sur un terrain, mais dans un cadre plus inhabituel pour parler de football, dans une pharmacie de Bergame, au nord-est de Milan, en Italie, que Zlatan Ibrahimovic a pour la première fois évoqué cette nouvelle vie qui s’offre à lui depuis sa retraite sportive annoncée il y a près de deux mois, sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza. Le Suédois est allé à la rencontre de ses fans dans le cadre d’un événement promotionnel, un partenariat entre le groupe NeoApotek (pharmacie d’officine) et la marque Mind The Gum (compléments alimentaires en chewing-gum) à laquelle il est associé.

Zlatan Ibrahimovic, ce lundi 26 juin, dans une pharmacie du Bergame, au nord-est de Milan © @neoapotek

Tout sourire, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a donné de sa personne, délivrant des sourires, donnant des étreintes à tous ces fans qui avaient patienté sous un soleil de plomb, dont certains étaient visiblement très émus de le rencontrer, parfois pour la première fois. Ravi de cet accueil, Ibrahimovic s’est dit "serein", beaucoup plus qu’il ne l’aurait espéré, depuis qu’il a raccroché les crampons. "Cela me surprend", a-t-il confié aux journalistes présents. "J’imaginais que je serais beaucoup plus stressé. Au lieu de cela, je me sens comme ça… c’est plutôt cool."

"Je prends mon temps"

S’il essaie tant bien que mal de se détacher de l’actualité footballistique, ne souhaitant pas précipiter l’arrivée d’un nouveau projet lié au ballon rond, Ibrahimovic ne parvient pas toujours à se défaire de son ancienne vie. Comme lorsqu’il croise Paolo Maldini au concert de Coldplay, dimanche soir à San Siro, un stade dont les supporters brûlent déjà d’impatience de le voir revenir.

"Je suis fier que les gens veuillent me voir revenir à Milan, même dans un autre rôle. Milan est resté dans mon cœur, ce que j'ai vécu avec ce club est quelque chose qui reste ancré en moi. Et puis voir la passion des supporters comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Maintenant, je prends mon temps, voyons ce qui va se passer. Cela ne fait que trois semaines, peut-être que je reviendrai jouer, on ne sait jamais. Peut-être que dans un mois, je serai au centre d'entraînement avec Milan... (rires)".