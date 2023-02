Serie A: l’AC Milan renoue avec la victoire grâce à Giroud, retour différé pour Zlatan

Unique buteur face au Torino (1-0) en ouverture de la 22eme journée de Serie A vendredi à San Siro, l’attaquant français Olivier Giroud a offert à l’AC Milan sa première victoire depuis sept matchs toutes compétitions confondues.

Qui a dit que les Bleus de l’AC Milan étaient dans le dur ? Moins en vue que la saison passée, les joueurs tricolores se sont réveillés vendredi soir face au Torino, battu 1-0 en ouverture de la 22eme journée de Serie A. L’équipe lombarde peut dire merci au duo Hernandez-Giroud. Après l’heure de jeu, le premier a centré pour la tête victorieuse du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (1-0, 62e).

Zlatan est resté sur le banc

Ce 7eme but de la saison d’Olivier Giroud en Série A permet aux Rossoneri d’enrailler la dynamique négative et de se relancer au classement (3e) en attendant les autres résultats de cette 22e journée. Elle permet aussi aux champions d’Italie d’aborder un peu plus sereinement le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Tottenham mardi soir à Milan.

Seul petit regret, les fans n’auront pas assisté au retour attendu de Zlatan Ibrahimovic. Après huit mois d’absence en raison d’une blessure au genou, le Suédois de 41 ans faisait pourtant son retour dans le groupe milanais. Mais Stefano Pioli a préféré le laisser sur le banc.