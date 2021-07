AC Milan: un numéro de maillot "maudit" pour Giroud

Olivier Giroud s’est officiellement engagé avec l’AC Milan, ce samedi. Le Français hérite du numéro 9, maudit depuis le départ de Filippo Inzaghi.

Après six ans à Arsenal et trois à Chelsea, Olivier Giroud a rejoint l’Italie et l'AC Milan. Si la durée du contrat n’a pas filtré, elle devrait être de deux saisons. En trois saisons à Chelsea, le champion du monde 2018 a notamment remporté une FA Cup, une Ligue Europa et la Ligue des champions cette saison.

En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, l’attaquant espère se relancer en Lombardie, dans un club qui retrouve la plus belle des compétitions la saison prochaine et qui espère remporter le titre de champion d’Italie. Son association avec le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic, promet déjà.

Des noms prestigieux, mais des bilans décevants

Olivier Giroud récupère le numéro 9. Ces dernières saisons, aucun attaquant qui portait ce numéro n'a réussi à s’imposer, depuis le départ de Filippo Inzaghi en 2012, rappelle Sky Sport. L’Italien était arrivé à Milan à l'été 2001 et est resté avec les Rossoneri pendant 11 saisons, marquant 126 buts en 300 apparitions, soit un but toutes les 144 minutes.

Alexandre Pato a été le premier à reprendre ce numéro. Le Brésilien, qui avait déjà connu cinq saisons chez les Rossoneri avec le maillot 7, a marqué toutes les 171 minutes avec le 9 dans le dos. Un bilan en baisse. Par la suite, Alessandro Matri (1 but), Fernando Torres (1 but), Mattia Destro (3 buts), Luiz Adriano (6 buts), Gianluca Lapadula (8 buts), André Silva (10 buts, dont 8 en Ligue Europa) et Gonzalo Higuain (8 buts) n'ont pas vraiment brillé avec le n°9 dans le dos.

Krzysztof Piatek, qui tournait à un but tous les deux matchs avec le n°19, est tombé à un but toutes les 269 minutes avec le 9. Enfin, le dernier en date a été encore plus malheureux. Arrivé l'hiver dernier, Mario Mandzukic n'a pas marqué le moindre but.