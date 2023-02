AS Roma: Dybala risque une suspension dans le cadre de l’enquête contre la Juventus

Paulo Dybala a dû répondre ce mardi aux questions de la police italienne dans le cadre de l’enquête menée sur les transferts et les comptes douteux de la Juventus Turin. L’attaquant de la Roma risque même une suspension sportive s’il est reconnu coupable d’un manquement.

José Mourinho aurait probablement préféré préparer autrement le barrage retour de Ligue Europa entre l’AS Rome et Salzbourg ce jeudi (en direct dès 21h sur RMC Sport 3). Contraint de l’emporter pour rejoindre les huitièmes après leur défaite à l’aller (0-1), les Romains ne sont pas certains d’avoir un Paulo Dybala à 100%.

Selon les informations relayées par plusieurs médias italiens, Paulo Dybala a vu sa semaine de préparation perturbée ce mardi par son audition dans les bureaux de la brigade financière à Turin pendant près d’une heure et demie. Ancien joueur de la Juventus, l’attaquant argentin s’est retrouvé dans le viseur des enquêteurs dans le cadre de l’affaire Prisma autour des malversations financières du club piémontais.

Une prime pour régler un arriéré de salaires?

Parti se relancer du côté de la Roma après la fin de son contrat chez les Bianconeri, Paulo Dybala a été interrogé sur un potentiel versement estimé à plus de trois millions d’euros de la part de la Juventus. Un montant qui figurerait dans les budgets 2021-2022 transmis par le club turinois aux enquêteurs et qui correspondrait un arriéré de salaires non touchés pendant la saison 2020-2021.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Argentin a donc confirmé la position avancée par la Juventus et expliqué aux enquêteurs que cette indemnité, d’environ trois millions d’euros, était liée à l’étalement du paiement de son salaire.

Une suspension sportive en cas de versement illégal

En raison des récentes techniques de la Juventus pour contourner les règlements économiques de la Serie A et de l’UEFA, la brigade financière s’est donc penchée sur l’indemnité réglée à Paulo Dybala. Si pour le moment rien n’est officiellement reproché à la Joya, il risquerait gros si les autorités découvraient une malversation.

En cas de paiement illégal à un joueur, une sorte de manœuvre détournée pour augmenter son salaire, les règles du sport italien prévoit une suspension minimale d’un mois pour tous les athlètes impliqués. Du côté de Sky Sport Italia, on rappelle que la Juventus a signé plusieurs accords pour étaler le règlement des salaires des joueurs. Outre Paulo Dybala, pas moins de douze membres actuels ou anciens membres de l’effectif piémontais pourraient donc faire l’objet d’une vérification future.