AS Roma: la pépite Afena-Gyan sanctionnée par Mourinho après une sortie en boîte de nuit

Felix Afena-Gyan a été renvoyé en réserve par José Mourinho après avoir été surpris en boîte de nuit, rapporte Il Messaggero. Stephan El Shaarawy et Nicolo Zaniolo ont également été rattrapés par la patrouille et ont été punis lors de la dernière rencontre du club de la Louve.

José Mourinho est un entraîneur intransigeant, et le jeune Felix Afena-Gyan vient d’en faire les frais. Il Messaggero rapporte ce mercredi que le jeune attaquant ghanéen de l’AS Roma, âgé de 19 ans et grand espoir du club, a été sanctionné par le 'Special One' après avoir été surpris en boîte de nuit.

Selon le média italien, Afena-Gyan a été renvoyé sur le champ avec l’équipe réserve du club de la Louve et ce jusqu’à nouvel ordre. Depuis cet hiver, le jeune attaquant faisait partie intégrante de l’effectif professionnel et avait disputé les 10 derniers matchs de la Roma. En 12 rencontres de Serie A cette saison, il a inscrit deux buts.

El Shaarawy et Zaniolo également sanctionnés

D’après Il Messaggero, le jeune Ghanéen n’est pas le seul à avoir été épinglé par José Mourinho. Stephan El Shaarawy et Nicolo Zaniolo auraient aussi pris part à cette petite virée nocturne en boîte de nuit. En guise de punition, le journal italien rapporte que les deux joueurs ont été mis sur le banc au début du match contre la Spezia le week-end dernier, avant de faire leur entrée en jeu en seconde période.