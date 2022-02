AS Roma: Mourinho "n'a pas aimé" PSG-Real et s'agace du niveau de la Ligue des champions

Engagé en Europa Conference League avec la Roma, José Mourinho a avoué qu'il ne prenait pas de plaisir devant les matchs de Ligue des champions. Et n'a d'ailleurs pas vraiment pris de plaisir devant PSG-Real.

José Mourinho fait la moue. A la veille de son match face à Venise en championnat, l'entraîneur de la Roma a été interrogé en conférence de presse sur les rencontres de Ligue des champions qui se sont déroulées dans la semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment pris son pied.

"J'ai entraîné plus de 150 matchs en Ligue des champions. Je suis privilégié et je ne peux pas pleurer parce que je suis en Conference League maintenant. Je n'ai pas vu de grands matchs. PSG-Real Madrid, je n'ai pas trop aimé, mais Inter-Liverpool était un bon match", a confié le Mou, vainqueur de la C1 à deux reprises, en 2004 avec Porto et en 2010 avec l'Inter.

Giflé par Bodo/Glimt

Engagé dans la toute nouvelle Europa Conference League cette saison, José Mourinho a connu l'une des pires humiliation de sa carrière face à Bodo/Glimt lors de la phase de poule (6-1). Une déroute historique qui n'a pas empêché les Romains de terminer premier du groupe et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition. La C4 sera d'ailleurs l'objectif principal de la Roma.

A six points du podium en Serie A, les Giallorossi ont été éliminés de la Coupe d'Italie par l'Inter Milan la semaine dernière. La défaite n'avait pas du tout plu au technicien, qui avait poussé un énorme coup de gueule. "Je voudrais savoir pourquoi, en jouant face à l’Inter, vous vous êtes chié dessus. Tous, aucun exclu (…) Le plus grand défaut pour un homme, c’est de manquer de c*****, de personnalité", pestait Mourinho, qui n'a pas dû être rassuré de la prestation de ses hommes face à Sassuolo (2-2) en championnat.