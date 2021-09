AS Roma: les statistiques de Mourinho pour son 1000e match en carrière

L’AS Roma reçoit Sassuolo (dimanche 20h45) lors de la troisième journée de Serie A. José Mourinho connaîtra alors son 1000e match en tant qu'entraîneur. L’occasion de revenir sur une longue et riche carrière, qui semble tout de même en déclin depuis quelques années.

José Mourinho entre un peu plus dans l’histoire du football. L’entraineur portugais, qui est arrivé cet été à l'AS Roma, dirigera son 1000e match en carrière ce dimanche, lors de la réception de Sassuolo, dimanche à 20h45, pour le compte de la troisième journée du championnat d’Italie.

Dans une interview accordée à Lusa, agence de presse portugaise, le technicien assure n'avoir jamais pensé atteindre ce cap symbolique: "90.000 minutes, plus les différents temps additionnels... C'est beaucoup. Je n'ai jamais pensé atteindre ce chiffre et n'ai jamais comptabilisé les matchs. Mais quand on m'a informé qu'il n'en manquait plus que huit ou neuf, alors je l'ai noté et j'ai commencé à faire les comptes."

28 trophées dont quatre européens

Des comptes qui sont impressionnants. Au cours de sa carrière, le Portugais de 58 ans a remporté 28 trophées, dont deux Ligue des champions (avec Porto en 2004 et l’Inter Milan en 2010), deux Ligue Europa (Porto en 2003 et Manchester United en 2017) ainsi que huit championnats nationaux: trois Premier League avec Chelsea (2005, 2006, 2015), deux Serie A avec l’Inter Milan (2009, 2010) et un championnat d’Espagne en 2012 avec le Real Madrid. Sans oublier les multiples Coupes nationales en Italie, en Angleterre, en Espagne et au Portugal.

Dans le détails, d'après les comptes de Sky Sports, cela donne: 11 matchs à Benfica pour six victoires, trois nuls et deux défaites (54,55% de succès) ; 20 matchs à União de Leiria (neuf victoires, sept nuls, quatre revers, 45% de succès) ; 127 rencontres à Porto, dont 91 succès et 21 nuls (71,65% de victoires) ; 321 matchs cumulés à Chelsea (204 victoires) ; 108 parties à l'Inter Milan (67 succès, 26 nuls, 15 défaites, 62,04% de victoires) ; 178 matchs au Real Madrid (128 succès, 28 nuls, 22 revers, 71,91% de victoires) ; 144 rencontre avec Manchester United (84 victoires, 58,33% de succès), 86 matchs à Tottenham (44 victoires pour un pourcentage de 51,16%) et quatre rencontre à la Roma depuis son arrivée... avec quatre victoires.

A la relance du côté de l’AS Roma

Après être passé sur le banc de Benfica, Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham, le Spécial One a rejoint l’AS Roma cet été. Ces deux dernières aventures en Angleterre ont été très difficiles avec des résultats mitigés, malgré une Ligue Europa remporté en 2017 avec les Reds Devils.

Licencié avant la fin de ses contrats, il est donc retourné en Italie, entraineur d'une équipe qui ne fait plus partie du gratin européen, afin de retrouver de sa superbe dans un championnat qu'om connaît par coeur. Avec la Louve, José Mourinho participera à la Conference League, nouvelle compétition de l’UEFA, dans laquelle les Romains font parties des favoris à la victoire finale.

Après deux journées de Serie A, ses hommes sont leaders du championnat avec deux victoires et tenteront de poursuivre le bon début de saison par un succès ce dimanche contre Sassuolo. Histoire de fêter la 1000e en beauté.