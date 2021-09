AS Rome-Sassuolo: la course folle de Mourinho pour la victoire dans les dernières secondes

Pour sa 1000e sur un banc en carrière, José Mourinho a fait le show ce dimanche soir, lors de la victoire arrachée par l'AS Rome contre Sassuolo dans le temps additionnel. Le héros se nomme Stephan El Shaarawy.

C'était la 1000e de sa carrière sur un banc et tout autre résultat qu'une victoire aurait un peu fait tache. Alors quand l'AS Rome a pris les devants dans le temps additionnel ce dimanche, pour s'imposer face à Sassuolo dans le cadre de la troisième journée de Serie A, José Mourinho n'a plus rien contrôlé.

L'entraîneur portugais, qui a repris les rênes de la Roma cet été, a foncé au moment du but (très joli d'ailleurs) de Stephan El Shaarawy, s'offrant une course folle sur le bord du terrain. Direction la Curva Sud avec ses joueurs, pour aller célébrer avec les supporters romains. On a notamment vu l'ancien coach de Porto ou du Real Madrid au milieu de son groupe, entre Tammy Abraham et les remplaçants... presque écrasé par les sauts de ses joueurs.

Sans-faute pour Mourinho depuis son arrivée

Hilarante explosion de joie pour un sans-faute qui se poursuit: c'est une troisième succès en trois matchs de Serie A pour l'AS Roma, après ses victoires face à la Fiorentina (3-1) puis chez le promu Salernitana (4-0).

A cela s'ajoute les barrages de la nouvelle Europa Conference League avec des succès 2-1 et 3-0 contre Trabzonspor. Tout est rose donc pour José Mourinho depuis son arrivée. Prochaine échéance jeudi en C4, contre le CSKA Sofia (à suivre sur RMC Sport), avant un déplacement le week-end prochain à Vérone en championnat. D'ici là, The Special One aura repris son souffle.

