Brésil: Gabigol a fait une dépression lors de son passage à l'Inter

Dhiovanna Barbosa, la sœur de l'ancien attaquant de l'Inter Gabriel Barbosa surnommé 'Gabigol', a révélé lors d'une émission brésilienne sur Rede TV ! les graves difficultés rencontrées par le joueur lors de sa brève expérience européenne.

Arrivé à l'Inter Milan en 2016 en provenance de Santos, Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de Gabigol, a très mal vécu sa seule expérience européenne. Lors de sa première saison avec les Nerazzurri, l'attaquant brésilien n'a joué que dix matchs pour un seul but inscrit. Il avait été prêté à Benfica la saison suivante, pour un échec similaire, avant de retourner dans son pays d'origine et de définitivement signer à Flamengo.

"C'était la pire phase de ma vie"

Dans une interview pour le programme Foi Mau sur la chaîne brésilienne Rede TV!, sa sœur, Dhiovanna Barbosa, a révélé que son frère a souffert de dépression et d'autres problèmes de santé pendant son passage à l'Inter Milan. "Gabi rentrait de l'entraînement et allait directement dans sa chambre, raconte celle qui est une influenceuse très célèbre au Brésil. Il a fait de l'anémie et a sombré dans la dépression."

"À cette époque, nous lui parlions à peine. Nous [mes parents et moi] avons fait tout ce que nous pouvions pour lui parler, mais il gardait tout pour lui, poursuit Dhiovanna Barbosa. C'était la pire phase de ma vie. Pour tout le monde dans ma maison." "Je me souviens que nos parents et moi avons tout fait pour l'aider, mais à l'époque, nous pouvions à peine lui parler, a ajouté Dhiovanna. Mon frère donne sa vie sur le terrain et souffre beaucoup quand les choses ne marchent pas"

"Mon frère est en bon chemin pour réaliser son rêve de jouer la Coupe du monde"

Malgré sa triste expérience européenne, sa soeur assure que Gabigol veut de nouveau tenter sa chance en Europe : "Il le veut. On dirait que plus il a cette impression que ça n'a pas marché [la première fois], plus il veut que ça marche." Retourné à Santos en 2018 puis à Flamengo en 2019, Gabriel Barbosa a définitivement redécollé au Brésil et a accumule les titres nationaux et continentaux. En finale de la Copa Libertadores, Gabriel avait inscrit un doublé contre River Plate et avait offert le deuxième titre du club dans la compétition après 38 ans d'attente le 23 novembre 2019 (victoire 2-1).

Auteur de neuf buts, il termine cette saison-là meilleur buteur de la Copa et atteint la barre des 40 buts sur une saison pour la première fois de sa carrière. Il termine meilleur buteur de la Série A avec 25 buts tandis que le Flamengo est sacré champion du Brésil. Ce qui lui vaut de recevoir le Ballon sud-américain, attribué par le quotidien uruguayen El Pais.

Des succès qui laisse espérer à lui et à son entourage une potentielle place dans l'effectif brésilien pour le prochain Mondial : "Mon frère est en bon chemin pour réaliser son rêve de jouer la Coupe du monde, je l'espère. Je l'espère. Mais nous ne savons pas ce que nous réserve demain." "Il le mérite", conclut-elle.