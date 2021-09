Equipe de France: Deschamps admet avoir été "conservateur" avec certains joueurs

Évoquant ce jeudi l'arrivée de jeunes joueurs dans la liste des Bleus, notamment le Marseillais Mattéo Guendouzi, Didier Deschamps a reconnu avoir privilégié par le passé des joueurs avec un "statut" en sélection.

Lucas et Théo Hernandez tous les deux convoqués, Aurélien Tchouaméni rappelé, Jordan Veretout aussi, et Mattéo Guendouzi retenu d'entrée. Sans être révolutionnaire, la liste communiquée ce jeudi par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de Ligue des nations semble confirmer une volonté du sélectionneur de renouveler son groupe.

Alors que certains internationaux qui ne jouaient que très peu en club - comme Olivier Giroud - ont longtemps bénéficié d'un "totem d'immunité" en équipe de France, "DD" veut aujourd'hui assumer ce petit coup de jeune, ou de neuf.

"Oxygéner le groupe"

C'est du moins ce qu'il a fait comprendre ce jeudi en répondant à une question sur Guendouzi. "Il était déjà venu avec nous (en 2019, ndlr), après il a connu des périodes moins heureuses, a-t-il observé. Mais là il est plus épanoui, il a un temps de jeu beaucoup plus important, il a confiance en lui. Le fait de l'avoir appelé en cours de stage la dernière fois, c'était déjà positif, et derrière il a confirmé, au-delà de son volume de jeu et de son agressivité, une qualité technique importante. Il amène beaucoup de fraicheur, de vie, c'est important. Même si par moments j'ai pu être un peu plus 'conservateur' en privilégiant des joueurs qui avaient un certain statut dans le groupe, j'ai toujours fait en sorte d'oxygéner ce groupe."

Pour rappel, les Bleus affronteront la Belgique jeudi prochain à Turin en demi-finale de la Ligue des nations, avant une finale ou un match pour la 3e place contre l'Espagne ou l'Italie.

La liste des 23 joueurs retenus:



Gardiens: Lloris, Maignan, Costil.

Défenseurs: Digne, Dubois, L.Hernandez, Kimpembe, Kounde, Pavard, Upamecano, Varane.

Milieux: Guendouzi, Pogba, Rabiot, Tchouaméni, Veretout, T.Hernandez.

Attaquants: Ben Yedder, Benzema, Diaby, Griezmann, Martial, Mbappé.