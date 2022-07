Juventus: inquiétude pour Pogba, victime d'une lésion au genou droit

La Juventus a communiqué ce lundi soir sur la blessure de Paul Pogba lors du stage de préparation aux Etats-Unis. Le milieu de terrain français souffre d’une lésion du ménisque au genou droit.

Recrue phare du début de mercato de la Juventus, Paul Pogba commence mal son deuxième passage chez les Bianconeri. En marge de la tournée américaine de l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri, le club turinois a communiqué ce lundi soir sur la blessure du milieu français. Sans franchement rassurer...

"Après s'être plaint de douleurs au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral. Dans les prochaines heures, il subira une consultation orthopédique spécialisée, a indiqué la Juve via un communiqué. Par conséquent, afin de poursuivre son traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas."

Pogba encore trahi par son corps

Après avoir disputé 45 minutes lors du match amical remporté contre Guadalajara (2-0), dans la nuit de vendredi à samedi, le milieu français s’est plaint d’une douleur au genou lors de l'entraînement collectif.

Pas inquiet, il a d'abord continué de travailler à l'hôtel, avec des exercices à la piscine. Il a ensuite regardé ses coéquipiers lors du deuxième entraînement de la journée, depuis le banc de touche.

Et les craintes du champion du monde 2018 semblent donc bien justifiées. Déjà handicapé par les pépins physiques lors de la saison 2021-2022, Paul Pogba s’est attiré les foudres des supporters de Manchester United avec seulement 26 apparitions toutes compétitions confondues.

Arrivé libre à la Juventus, six ans après avoir quitté le Piémont pour les Red Devils, "La Pioche" va donc devoir patienter avant de pouvoir effectuer son grand retour devant les tifosi. Blessé au ménisque, et même si aucune durée d’indisponibilité n’a été confirmée, le Français de 29 ans pourrait manquer la reprise de la Serie A le 15 août contre Sassuolo. Il ne jouera en revanche pas les deux duels de prestige prévus aux Etats-Unis, les 27 et 31 juillet, contre le Barça et le Real Madrid.