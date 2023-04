Franck Ribéry a 40 ans: que devient Ch’ti Franck depuis l'annonce de sa retraite?

Cinq mois après avoir dû raccrocher les crampons en raison d'une blessure au genou, Franck Ribéry passe le cap symbolique des 40 ans ce vendredi dans le staff de Paulo Sousa, l'entraîneur de l'US Salernitana. Bien que discret, l'ancien attaquant du Bayern Munich reste ambitieux et aspire à devenir un jour numéro un sur un banc.

Vingt-deux novembre 2022 : c’est un Franck Ribéry énu aux larmes qui fait ses adieux au football, à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre de Série A entre son club de Salernitana et La Spezia. Un match auquel il ne participera pas. Tout est allé très vite pour Ribéry. La veille, l’international français (81 sélections–16 buts), handicapé par une sérieuse blessure au genou, annonçait sa retraite sur les réseaux sociaux, à 39 ans. Ce vendredi, cinq mois plus tard, l’ancienne star de l’OM passe un nouveau cap. Ch’ti Franck a 40 ans.

Dans le staff de Paulo Sousa à Salernitana

Le vice-champion du monde 2006 vit toujours en Italie, à Salerne, au sud de Naples. Il ne s’est pas éloigné beaucoup des terrains de football. Franck Ribéry a intégré le staff de l'US Salernitana 1919 sous les ordres de Davide Nicola, limogé en février, puis de Paulo Sousa, son successeur sur le banc du club classé 15e de Serie A. Entre novembre et mars, le Français s’est montré très discret, refusant toutes les demandes d’interview.

Il brise le silence le 8 mars. Dans un entretien au média allemand Bild, il révèle vouloir devenir entraîneur principal et marcher sur les traces de Carlo Ancelotti, son ancien coach au Bayern. "Devenir moi-même numéro un? C'est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d'entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m'en passer. J'en ai besoin pour être heureux."

Un adjoint très proche des joueurs

En attendant d’obtenir ses diplômes et de prendre seul les commandes d’une équipe, Franck Ribéry prend très au sérieux sa mission dans le staff de l’ex-entraîneur de Bordeaux. Proche des joueurs, il a pris l’habitude de les encourager un par un avant chaque rencontre dans le vestiaire. Une proximité appréciée comme le démontre le beau message posté par le gardien mexicain Guillermo Ochoa: "Une légende mondiale! Petit frère Franky."

Lui aussi a taclé Le Graët

Si Franck Ribéry se montre discret depuis sa retraite, il n’est pas déconnecté de tout ce qui se passe en France. Lors de la Coupe du monde au Qatar, il a bien sûr admiré les performances de Kylian Mbappé, un joueur qu’il aurait rêvé de voir au Bayern. Il a aussi découvert Randal Kolo Muani, qu’il connaissait peu avant le Mondial ("ce qu'il fait à Francfort est génial").

La crise au sein de la FFF ne lui a pas non plus échappé. Après la sortie choc (et fatale) de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane dans Bartoli Time sur RMC, le Français n’a pas manqué d'allumer l’ex-patron du foot français : "Tu me régales, a tweeté avec ironie l'ex-Bavarois avec un emoji de consternation. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement." Toujours sur les réseaux sociaux, Franck Ribéry a aussi salué la retraite de son "frère" Mesut Özil ainsi que les mémoires du Roi Pelé et de Sinisa Mihajlovic.

Un match d'adieu en fin de saison?

Enfin, puisque ses adieux sans jouer laisse forcément un goût d'inachevé, il reste encore un petit espoir de revoir Ribéry sur un terrain de foot. Opéré en décembre en Autriche, l'ex-idole du Bayern peaufine sa condition physique. Selon certains médias italiens, un match d’adieu pourrait organisé à la fin de la saison au stade Arechi par Salernitana et le Bayern, associés à une œuvre caritative. La boucle, cette fois, serait vraiment bouclée.