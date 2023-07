Inter: Laurent Blanc valide le choix de Marcus Thuram, "un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir"

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, porte toujours un regard attentif sur son ancien club, l’Inter Milan. Interrogé lundi par la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 98 est convaincu que les vice-champions d’Europe ont fait le bon choix en recrutant l'attaquant tricolore Marcus Thuram.

A l’Inter Milan, les tifosi n’ont pas oublié Laurent Blanc. Entre 1999 et 2001, le défenseur sacré champion du monde avec les Bleus en 1998 a fait profiter de sa classe et de son sens de l’anticipation avant de finir sa carrière de joueur à Manchester United. L’intéressé, lui aussi, ne garde que des bons souvenirs de son passage en Italie. Aujourd’hui encore, il suit avec intérêt les prestations du club lombard, récent finaliste de la Ligue des champions. Lui qui a vu Marcus Thuram, fils de son ami Lilian, taper dans ses premiers ballons quand il était enfant, se réjouit de le voir renforcer l’attaque des Nerazzurri. Et pas celle du PSG où il était aussi pressenti et avec laquelle il aurait affronté l'Olympique Lyonnais, son équipe.

"Il avait besoin d’acquérir de l’expérience en Allemagne"

"En tant qu’ancien de l’Inter, je suis encore plus heureux que Marcus Thuram ait choisi les Nerazzurri", confie-t-il ce lundi à la Gazzetta dello Sport. Pour le coach lyonnais, l’ancien joueur de Mönchengladbach qui s’est engagé libre à l’Inter à l’âge de 25 ans tombe au bon moment dans sa carrière. "Si vous m’aviez posé la question il y a deux ans quand l’Inter l’a approché, j’aurais répondu différemment, poursuit Blanc. Il avait encore besoin d’acquérir de l’expérience. Il a fait le bon choix en allant en Allemagne où il s’est structuré et a marqué beaucoup de buts (44 en 134 matchs TCC). Désormais il peut faire le bonheur de l’Inter, un club de haut niveau capable de jouer la finale de la Ligue des champions."

"Un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir"

Et Laurent Blanc de poursuivre : "Marcus est un attaquant difficile à marquer à cause de son explosivité et sa puissance physique. Il peut aussi jouer avec un autre attaquant ou comme ailier comme il l’a fait dans le passé. C’est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir."

Pour "Le Président", la concurrence de Lautaro Martinez ou de Romelu Lukaku, s’il reste au club, n’est pas un souci car Marcus Thuram est complémentaire des deux attaquants : "Il peut prendre la pointe de l’attaque avec Lautaro qui tourne autour de lui et il peut aussi faire ce travail de mouvement si Lukaku est dans l’axe." Et l’entraîneur lyonnais de conclure, un peu envieux de son homologue Simone Inzaghi : "L’Inter a une attaque redoutable."