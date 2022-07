Juventus: Pogba tacle Manchester United lors de sa présentation

Le nouveau milieu de la Juventus, Paul Pogba, est revenu, au cours de sa conférence de presse de présentation, sur ce qui n’a pas fonctionné à Manchester United. Il évoque notamment des problèmes de poste et d’entraîneurs.

Paul Pogba vide son sac. Au moment de se présenter devant la presse pour son ‘Pogback’ à la Juventus, le milieu de terrain français est revenu sur sa relation tumultueuse avec Manchester United, entre conflits avec ses entraîneurs et blessures à répétition.

"Il y avait plusieurs facteurs, les entraîneurs, l’équipe, mon poste"

"Je veux jouer à mon poste, se défend le milieu de terrain français au moment de faire le bilan de son deuxième passage chez les Red Devils (2016-2022). Quand une équipe change d’entraîneur chaque année, c'est difficile de s’y retrouver. Ensuite, j'ai eu des blessures et je n'avais pas le rythme que j'avais avant. Je n’avais plus le même rythme que quand je jouais 90 minutes à chaque match. Il y avait plusieurs facteurs, les entraîneurs, l’équipe, mon poste. Tout cela m’a un peu bloqué. Mais maintenant, je suis un autre Pogba et j'espère que je n'aurai plus de blessures."

Pourtant, la question du poste ne semble aujourd’hui pas préoccuper le champion du monde français: "Je n'ai pas parlé de mon poste, mais je sais qu'ici, on joue dans un milieu de terrain à trois. Je peux jouer à gauche ou à droite, mais aussi devant la défense. Mais juste jouer me rend heureux". Le premier match de préparation de la Juventus est prévu le vendredi 22 juillet contre le club mexicain des Chivas de Guadalajara.

"Je suis content de ces années à Manchester. J’ai grandi, j’ai appris, je suis devenu un homme"

"Je suis content de tous mes choix, tempère-t-il toutefois. La vie est ainsi, parfois ça ne se passe pas comme on le voudrait. Mais je suis content de ces années à Manchester. J’ai grandi, j’ai appris, je suis devenu un homme. Ce n’était pas une erreur. Je suis satisfait".

Pogba apprend aussi que "d’autres équipes" le voulaient également pour cet été, sans les nommer, et confirme que son retour à la Vieille Dame était dans les tuyaux en fin de saison passée: "Les messages des fans de la Juventus m'ont toujours plu, mais j'étais concentré sur United. Au cours de la dernière saison, j'ai tellement pensé à revenir ici. Je suis content et les fans aussi".