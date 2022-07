Juventus: Rabiot absent de la tournée estivale pour "des raisons personnelles"

La Juventus Turin a convoqué un groupe de 27 joueurs pour sa tournée estivale aux Etats-Unis. L'ancien Parisien Adrien Rabiot manque à l'appel pour "raisons personnelles".

Comme annoncé par le principal intéressé, Adrien Rabiot ne participera pas au stage estival de la Juventus Turin. Mercredi, à la veille de l'annonce du groupe, le milieu de terrain français avait prévenu sur ses réseaux sociaux qu'il ne prendrait pas part au voyage prévu aux Etats-Unis.

Pogba et Di Maria bien présents

"En accord avec le club et pour des raisons personnelles, je resterai en Italie pour finir ma préparation physique", avait averti Rabiot. Federico Chiesa, Mattia de Sciglio, Kaio Jorge, Arthur Ramsay et Arthur Melo n'ont pas été convoqués non plus par Massimiliano Allegri.

Outre-Atlantique, la Juventus Turin va affronter le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et Chivas pour des matchs amicaux. La reprise du championnat italien aura lieu le 15 août prochain, avec la réception de Sassuolo. Quatrième de la dernière saison, le club de la Vieille Dame espère forcément retrouver le titre.

Le défenseur brésilien Gleison Bremer ou l'ailier argentin Angel Di Maria, les recrues estivales, sont bien présents dans le groupe. Tout comme Paul Pogba, qui est revenu dans le Piémont, cinq ans après son départ du côté de Manchester United.

Adrien Rabiot se trouve lui dans sa dernière année de contrat en Italie, lui qui était arrivé en 2019 en provenance du PSG. La saison dernière, il avait participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues. Cette saison, il visera forcément une participation à la Coupe du monde au Qatar, lui qui avait manqué le sacre des Bleus en 2018.