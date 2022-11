Équipe de France: Rabiot brille encore, du mieux pour Tchouaméni... le milieu rassure avant le Mondial

Alors que le milieu de terrain de l’équipe de France est pointé du doigt comme le secteur le plus faible, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni ont signé de belles prestations jeudi avec leur club.

Si la liste dévoilée par Didier Deschamps mercredi ne comportait pas de grandes surprises, un secteur de jeu fait l’objet de grosses réserves ces dernières heures: le milieu de terrain. En l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté, blessés, le secteur affiche peu d’expérience (10 sélections de moyenne pour les six joueurs retenus) et un vécu quasi inexistant dans les grandes compétitions de sélections (un seul Euro disputé par Rabiot). Selon le système choisi, Aurélien Tchouaméni (22 ans, 14 sélections) et Adrien Rabiot (27 ans, 29 sélections) partent favoris pour être associés dans l’entrejeu. Et ils ont plutôt rassuré jeudi soir avec leur club respectif.

· Rabiot en grande forme

Loin des polémiques, Rabiot affiche une belle forme actuelle sur le terrain. Buteur lors de la victoire face à l’Inter Milan (2-0) le week-end dernier, l’ancien Parisien obtient encore la meilleure note dans la presse italienne pour sa prestation lors de la pénible mais précieuse victoire sur le terrain du Hellas Vérone (0-1), jeudi. C’est lui qui a lancé Moise Kean sur le seul but de la rencontre (60e). Sky Sport Italia le gratifie d’un 7. Il récolte les notes les plus élevées dans d’autres médias avec Kean. "Il confirme qu’il est l'un des hommes les plus importants de cette série de la Juventus, insiste Eurosport Italie. Dans une équipe qui ne brille certainement pas pour le spectacle, sa présence physique est importante. Sa passe décisive offre trois points."

Rabiot n’est pas étranger à la bonne passe de la Juve qui reste sur quatre succès de rang en Serie A après un début de saison bâclé (élimination en phase de poule de la Ligue des champions, 14 points perdus en Serie A). Massimiliano Allegri loue régulièrement l’importance de son milieu de terrain. "Il attaque toujours l’espace", a-t-il confié jeudi. Cela se confirme en chiffre avec cinq buts inscrits en 15 matchs. Rabiot, qui a étudié un départ l’été dernier, semble avoir franchi un cap.

"Qu'est-ce que je lui ai dit l’été dernier? Je lui avais parlé avant un transfert éventuel, je lui ai dit que s'il voulait, il pouvait partir, mais aussi qu'ici à la Juve, il était respecté, a confié Allegri le week-end dernier. Et que je le considérais comme un grand joueur avec une marge de progression importante. Maintenant, il est dans l'âge de la maturité. Aujourd'hui (dimanche face à l’Inter, ndlr), il a joué un match extraordinaire, au service de l'équipe."

· Tchouaméni à l'aise... avec Kroos

Les louanges pleuvent moins sur Aurélien Tchouaméni en ce moment. Mais le milieu de terrain du Real Madrid, peu à son avantage lors des dernières sorties après des débuts acclamés, a retrouvé de l’allant jeudi lors de la victoire face à Cadiz (2-1). "Il a couvert beaucoup de terrain pour maintenir la pression aussi élevée que possible, souligne Marca. Il s'est projeté en attaque à la recherche d'une supériorité surprenante."

L’ancien Bordelais n’a pas véritablement crevé l’écran en comparaison de Toni Kroos, décisif et encore brillant dans l’entrejeu. "C'est vrai que Toni s'occupe plus de la défense parce que Tchouaméni aime plus monter mais les deux combinent bien", a estimé Ancelotti, jeudi. L’ancien Monégasque devra désormais accorder son violon avec Rabiot lors de la Coupe du monde en espérant que tout se passe pour ce dernier, dimanche face à la Lazio pour son dernier match avant la Coupe du monde. Tchouaméni, lui, n’en a plus et peut se tourner pleinement vers la compétition au Qatar. Même si pour certains esprits sarcastiques, cela était déjà un peu le cas ces dernières semaines.