Equipe de France: le drôle de rituel de Didier Deschamps et Guy Stephan pendant une grande compétition

Depuis treize ans, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps et son adjoint Guy Stephan forment un duo redoutable. Complices sur le terrain et en dehors, les deux hommes partagent un rituel particulier lors des longs rassemblements, comme ce sera le cas pour la Coupe du monde au Qatar, qui démarre dans une semaine.

Depuis treize ans, Didier Deschamps et Guy Stephan ne se quittent plus. D'abord à l'OM, et depuis 2012 en équipe de France, le duo a étoffé son palmarès (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe du monde, Ligue des nations) et même dans les moments difficiles, les deux hommes ont toujours pu compter l'un sur l'autre.

"Même dans les pires moments, on a gardé notre humour. On est plus dans le deuxième ou le troisième degré, explique Didier Deschamps dans une interview croisée avec son adjoint dans les colonnes du JDD. Avec le temps, on l'a aiguisé: il y a la première lame et la deuxième lame. Il y a toujours une part de vérité mais ça reste de l'humour. Ce n'est pas pour offenser ou humilier, c'est pour le plaisir de vivre." "Ça n'empêche pas un tacle ou deux quand même", complète toutefois son fidèle adjoint.

Coupe de cheveux et rasoir

Alors que les Bleus se retrouvent ce lundi à Clairefontaine pour entamer la préparation de la Coupe du monde, le groupe tricolore va passer plusieurs semaines ensemble et espère pousser l'aventure jusqu'au bout, le 18 décembre, date de la finale du Mondial à Doha. Et pour que tout se passe bien, le sélectionneur des champions du monde ne devrait pas changer ses habitudes lors d'une grande compétition, notamment celle qui concerne la "coupe de cheveux" de Guy Stephan. "Lors des longs rassemblements, je me substitue à sa chère et tendre pour le rasage. C'est comme un rituel entre nous", souligne-t-il.

"DD" attend désormais l'arrivée des 25 joueurs convoqués pour disputer le Mondial. Le grand départ pour le Qatar est prévu mercredi matin, avant une première séance d'entraînement dans la soirée. La compétition débutera mardi 22 novembre face à l'Australie, avant d'enchaîner contre le Danemark (le 26) et la Tunisie (le 30).