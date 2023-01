Juve: Pogba a rejoué en amical et pourrait enfin être aligné en Serie A

Un match amical organisé ce jeudi contre des jeunes joueurs de la Juventus Turin a permis à Paul Pogba de retrouver les terrains. Absent depuis juillet, il pourrait (enfin) être dans le groupe pour affronter Monza ce dimanche en championnat.

C’était le 23 juillet dernier. Dans la chaleur de Las Vegas, la Juventus démarrait tranquillement sa pré-saison par un succès 2-0 contre les Chivas de Guadalajara. Avec Paul Pogba dans le onze de départ de Massimiliano Allegri. Six mois plus tard, le champion du monde 2018 n’est toujours pas réapparu sous le maillot turinois. La faute à une vilaine blessure au genou droit. Mais le bout du tunnel est proche.

Présent contre Monza dimanche ?

Depuis mi-janvier, son travail à l’entraînement s’est intensifié et il a même participé à un amical ce jeudi contre les U23 de la Vieille Dame. Pogba est resté 50 minutes sur le terrain, le temps de distiller une passe décisive pour Dusan Vlahovic, dont le retour à la compétition est tout aussi imminent. D’après La Gazzetta dello Sport, le Français et le Serbe sont apparus en bonne forme et l’optimisme est de mise.

Allegri pourrait les convoquer pour la réception du promu Monza, ce dimanche (15h), à l’occasion de la 20e journée de Serie A. Lourdement sanctionné d'un retrait de quinze points en championnat par la justice sportive italienne en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs, la Juve pointe à la 10e place du classement, loin de ses ambitions européennes, et attend le retour de Pogba avec beaucoup d’impatience.

L’ancien milieu de Manchester United, qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel avec les Bianconeri depuis son retour l'été dernier, a été opéré début septembre d'une lésion au ménisque latéral du genou droit. Il s'était blessé fin juillet lors de la préparation d'avant-saison mais avait dans un premier temps refusé l'opération. Il avait dû s'y résoudre quelques semaines plus tard en raison de douleurs chroniques.