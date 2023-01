Juventus: bientôt le bout du tunnel pour Pogba, qui va (enfin) jouer

Blessé depuis le début de la saison, Paul Pogba devrait jouer ce jeudi lors d'un amical entre la Juventus et son équipe U23. Le milieu français pourrait ensuite disputer ses premières minutes en Serie A ce week-end.

Le moment que les supporters de la Juventus attendait est arrivé... enfin presque. Arrivé libre pendant l'intersaison, Paul Pogba n'a pas encore joué le moindre match avec les Bianconeri mais c'est pour bientôt.

Victime de plusieurs pépins physiques cette saison, le Français devrait finalement retrouver les terrains ce jeudi à l'occasion d'un match amical entre l'équipe première turinoise et les espoirs de la Next Gen (les U23). Selon les informations de Sky Sport en Italie, le champion du monde 2018 sera même accompagné de Dusan Vlahovic lors de cette rencontre disputée au centre d'entraînement piémontais.

Débuts dimanche en Serie A pour Pogba?

Recrue star de l'été pour la Vieille Dame, Paul Pogba n'a jusqu'ici pas eu de chance. Ennuyé par plusieurs blessures, 'LaPioche' a même manqué la Coupe du monde 2022 avec les Bleus suite à une opération du genou début septembre.

De retour à l'entraînement début janvier, quelques jours après avoir provoqué la colère des tifosi pour ses vacances en famille à la montagne, Paul Pogba semble enfin apte à jouer.

Toujours selon le média transalpin, le match amical contre les U23 de la Juventus va servir de test grandeur nature pour le Français comme pour son partenaire serbe. Si les deux joueurs donnent satisfaction à Massimiliano Allegri, l'entraîneur de 55 ans devrait les inclure dans son groupe pour la rencontre de la 20e journée de Serie A, dimanche contre Monza.

Pogba à 100% contre Nantes?

Malgré un retour à Turin en grand pompe pendant le mercato estival, Paul Pogba n'a plus joué en match officiel depuis le 19 avril 2022 et une correction infligée par Liverpool à Manchester United (4-0). Blessé et remplacé après seulement dix minutes, le Français avait ainsi débuté sa longue période loin des terrains. Neuf mois et sept jours plus tard, il va enfin rejouer.

Du côté de la Juventus, on espère qu'il va rapidement retrouver la forme afin d'être à 100% pour les barrages de Ligue Europa contre Nantes, les 16 et 23 février. Sanctionné de quinze points en Serie A pour des plus-values artificiellement gonflées lors de nombreux transferts, le club turinois joue déjà sa qualification pour une compétition européenne face aux Canaris. Le possible retour de Paul Pogba ferait un bien fou à l'équipe dans cette période de turbulences.