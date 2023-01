Serie A: "Il y a eu beaucoup de laisser-aller", Frey revient sur la sanction de la Juve

Passé pendant 15 ans dans le championnat italien, Sébastien Frey est revenu, à l’occasion d’un match caritatif à Monaco, sur la sanction de 15 points infligée à la Juventus de Turin pour fausses plus-values.

Après 15 ans passés comme joueur en Italie, entre 1998 et 2013, Sébastien Frey est forcément un interlocuteur de choix lorsqu’il faut évoquer l’actualité de la Serie A. De passage à Monaco pour un match caritatif, ce lundi, l’ancien gardien est revenu sur la récente sanction infligée à la Juventus de Turin, 15 points en moins pour des plus-values artificielles réalisées sur des transferts, qu’il estime méritée.

"Je pense que dans le foot, il y a eu beaucoup de laisser-aller ces dernières années. Si quelqu’un a fait des erreurs, il doit payer, on est tous d’accord, a expliqué l’international français. Maintenant, je trouve le jugement très immédiat et très lourd de conséquence pour la Juve, qui était revenue à la 2e place du classement. Mais s’ils ont vraiment fauté, il faut qu’ils paient." Dauphin du Napoli jusqu’à la semaine passée, les Turinois sont en effet retombés à la 10e place après cette décision judiciaire.

"Ça va permettre plus de contrôle"

"La Juve a été pris un peu en exemple dans tout le monde, ça va permettre au foot et au foot italien de faire un peu plus de contrôle, de mettre un peu d’ordre dans ce monde-là", a poursuivi Frey. Maintenant pour leur défense, ils disent d'aller toquer à la porte de tout le monde pour que, si quelqu'un d'autre a fauté, il ait à payer aussi." Pour rappel, c’est la Cour d’appel fédérale italienne qui a sanctionné la Vieille Dame, vendredi, pour des stratagèmes financiers douteux, notamment autour de l’échange entre Arthur et Miralem Pjanic avec le Barça.

L’ancien gardien de la Fiorentina a également profité de l’évènement pour donner son avis sur la situation sportive compliquée de la Juve, à qui le titre devrait donc échapper pour la troisième saison consécutive. "La Juve a dominé pendant plus de 10 ans, c'est un groupe qui s’est créé, avec de grands joueurs. Ça fait deux-trois ans qu’il y a un changement de générations. Il va leur falloir un peu de temps, c’est ce qu’a fait le Milan AC, pour qui c’était compliqué mais qui a su investir sur des joueurs jeunes et de qualité. Même si la grosse surprise de cette année, c’est Naples, qui émerveille le foot européen. N’importe quelle grosse équipe européenne qui les joue aujourd’hui, je ne suis pas confiant pour eux."