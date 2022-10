Juve: très grosse frayeur pour Di Maria, victime d’une tentative de cambriolage dans sa villa

Selon les médias italiens, l’attaquant argentin Angel Di Maria a échappé de peu à un cambriolage jeudi soir dans sa maison à Turin. L’un des trois cambrioleurs a été arrêté par la police.

Enorme frayeur pour Angel Di Maria. Au lendemain de ses trois passes décisives en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (3-1), l’attaquant de la Juventus a failli être victime d’un cambriolage, ce jeudi soir dans sa maison à Turin. Selon les médias italiens, trois malfaiteurs ont tenté de s’introduire dans sa villa alors que l’ex-joueur du PSG et sa famille étaient à l’intérieur. D'après la Gazzetta dello Sport, son équipier Dusan Vlahovic était également présent.

Il a déjà été cambriolé à Paris et Manchester

Les cambrioleurs auraient réussi à pénétrer dans le jardin mais ils ont été rapidement repérés par un agent de sécurité. Alors que l’alarme s’est déclenchée, l’agent a appelé la police qui a pu intervenir rapidement et arrêter l’un des trois cambrioleurs. Ce gang serait connu des services de police pour des vols et des braquages dans des villas.

Angel Di Maria est malheureusement habitué à ce genre de mésaventure. Il y a un an, au soir d’un match de Ligue 1 entre le PSG et Nantes au Parc des Princes, il avait été victime d’un cambriolage à son domicile. C’est le même soir que la famille de Marquinhos avait subi un violent home jacking. L'Argentin et sa famille avaient aussi été victime du cambriolage avec violence à Manchester en février 2015.