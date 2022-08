Juventus: Allegri a confiance dans le choix de Pogba de ne pas se faire opérer

Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, veut croire à un rétablissement de Paul Pogba en cinq semaines comme l’indiquent les prévisions médicales pour renforcer son genou droit blessé.

Didier Deschamps n’est pas le seul à croiser les doigts pour voir Paul Pogba revenir le plus vite possible. Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, espère pouvoir compter sur son milieu de terrain dans cinq semaines. Touché au ménisque du genou droit, l’international français a choisi de ne pas se faire opérer, comme le préconisait son club, pour suivre une "thérapie conservatrice pendant cinq semaines", a indiqué la Juve en début de semaine. Un passage sur la table d’opération lui aurait fait manquer la fin de l’année 2022 et donc le prochain Mondial. Allegri espère que l’option choisie par le joueur - jugée plus à risque - se révèle payante.

"Je fais confiance à ce qu'on m'a dit"

"Je ne peux pas m'exprimer car je ne suis pas médecin et je fais confiance à ce qu'on m'a dit, a déclaré le technicien italien jeudi. Une décision a été prise et il y aura ces cinq semaines conservatrices où il travaillera et nous espérons le récupérer le plus tôt possible."

Paul Pogba a effectué son grand retour au club cet été après son départ, libre, de Manchester United où il évoluait depuis 2016. Mais le champion du monde 2018 s’est blessé au genou droit lors d’un entraînement fin juillet pendant le stage de pré-saison aux Etats-Unis. Le joueur s’est rendu à Lyon en début de semaine pour consulter le médecin Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste du genou qui a opéré de nombreuses stars du sport comme Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Nabil Fekir, Ada Hegerberg, les rugbymen Camille Lopez et Charles Ollivon ou encore la skieuse Tessa Worley.

Pogba avait le choix entre deux opérations: la méniscectomie - qui pouvait entraîner une absence de 40 à 60 jours – et la suture méniscale, plus lourde mais plus certaine sur le long terme qui aurait éloigné le joueur des terrains pendant 3-4 mois. Le milieu de terrain a finalement choisi une troisième voie: la "thérapie conservatrice" composée, selon Tuttosport, de trois semaines de gymnase et piscine, puis deux semaines de travail différencié sur le terrain avant de réintégrer le groupe.