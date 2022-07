Equipe de France: Tchouaméni, Guendouzi, Kanté, Tolisso... comment joueraient les Bleus sans Pogba?

Selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba pourrait manquer la prochaine Coupe du monde en raison de sa blessure au genou droit. Les Bleus ont des solutions mais peu ont l’expérience du milieu, très souvent bon en sélection.

Le couperet n’est pas encore tombé mais l’inquiétude monte sur la participation de Paul Pogba (29 ans) à la prochaine Coupe du monde. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus pousse pour que son joueur se fasse opérer du genou droit après sa blessure contractée lundi. Un tel cas de figure pourrait engendrer une absence de quatre mois, synonyme de forfait pour le Mondial avec l’équipe de France.

La perspective peut effrayer Didier Deschamps qui a fait de Pogba l’un des leaders du groupe. Mais le sélectionneur a déjà dû composer sans "La Pioche". C’est même très récent puisque Pogba a manqué le dernier rassemblement en juin en raison d’une blessure au mollet et cela avait mal tourné pour les Bleus, incapables de remporter un de leurs quatre matchs en Ligue des nations.

Tchouaméni-Kanté en pole... Guendouzi en embuscade

Auteur de bons débuts en sélections, Aurélien Tchouaméni (12 sélections, 1 but) se positionne comme son remplaçant naturel dans le schéma à deux milieux de terrain fréquemment utilisé. Le néo Madrilène pourrait faire la paire avec N’Golo Kanté - comme ce fut le cas contre le Danemark (1-2) - si le joueur de Chelsea est enfin épargné par les blessures. Ce dernier avait manqué trois rencontres en juin.

En son absence, Deschamps avait expérimenté plusieurs attelages: Tchouaméni-Guendouzi en Croatie (1-1), Tchouaméni-Kamara en Autriche (1-1), puis Kamara-Guendouzi face à la Croatie (0-1). Transféré à Aston Villa, Boubacar Kamara (22 ans, 3 sélections) a signé des débuts timides mais a pris la température du groupe. Son ancien équipier à l'OM, Mattéo Guendouzi (23 ans, 6 sélections, 1 but) a, lui, affirmé son caractère dans l'entrejeu.

Dernièrement utilisé dans un rôle hybride d’ailier gauche, Adrien Rabiot peut aussi évoluer dans l’axe du milieu de terrain. Il l’avait fait à plusieurs reprises lors de la dernière saison, notamment en novembre 2021 aux côtés de Kanté en Finlande (0-2), puis face au Kazakhstan (8-0) pour combler une autre absence de Pogba.

Une chance pour Tolisso et Camavinga, Sissoko toujours disponible

D’autres joueurs, absents du dernier rassemblement, peuvent aussi postuler à une place pour le Mondial. Retenu en septembre 2021, Jordan Vererout (29 ans, 5 sélections) semble avoir rétrogradé dans la hiérarchie. Eduardo Camavinga (19 ans, 3 sélections, un but) pourrait, lui, revenir en grâce à la sortie d’une première saison prometteuse avec le Real Madrid. L’ancien Rennais ne dispose pas de l’expérience de Pogba mais a l’avantage d’avoir déjà un petit vécu dans ce groupe. C’est aussi le cas de Corentin Tolisso (27 ans, 28 sélections, deux buts). S’il ne présente pas le même profil que Pogba, le joueur compte sur son retour à Lyon pour retrouver les Bleus un an après sa dernière cape (contre le Portugal à l’Euro).



Egalement retenu lors du dernier Euro mais pas appelé depuis, Moussa Sissoko (32 ans, 71 sélections, deux buts) est toujours disponible et compte bien jouer sa carte à fond pour apporter son expérience dans ce secteur de jeu. Blaise Matuidi et Steven Nzonzi, champions du monde 2018, se sont, eux, éloignés des radars.

Il peut encore se passer beaucoup de choses avant le Mondial, dont le coup d’envoi sera donné dans quatre mois. Didier Deschamps suivra avec attention la décision prise par la Juventus et Pogba dans les prochains jours. Sa prochaine liste pour les matchs de septembre face à l’Autriche (le 22 au Stade de France) et au Danemark (le 25 à Copenhague) – les derniers avant le Mondial – donnera le ton de celle du Mondial.