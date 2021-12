Juventus: altercation entre Morata et Allegri en plein match

Massimiliano Allegri a alpagué Alvaro Morata lors de son remplacement pendant le match entre la Juventus et le Genoa dimanche en Serie A. L’entraîneur turinois a reproché à l’attaquant espagnol un carton jaune reçu stupidement pour contestation.

La groupe vit bien… Au lendemain de la victoire de la Juventus contre le Genoa (2-0) lors de la 16e journée de Serie A, on devrait probablement s’intéresser et visionner à l’envi le corner direct inscrit par le Colombien Juan Cuadrado. Mais non, l’image que l’on retient de ce succès des Bianconeri est celle du clash entre Alvaro Morata et son entraîneur Massimiliano Allegri.

Pas au mieux cette saison en championnat, avec seulement trois buts en 15 apparitions, l’attaquant espagnol fait face au doute. Dimanche, son coach n’a pas apprécié son comportement face à l’équipe d’Andriy Shevchenko. Auteur d’une faute sur Génois, Alvaro Morata a ensuite été averti pour une contestation trop véhémente.

Allegri: "Tu as commis une faute, ferme-là!"

Une attitude qui a fait bondir Massimiliano Allegri. Ni une ni deux, le technicien de la Juve a remplacé son buteur et fait entrer Moise Kean pour la fin de match. Passant à côté de lui pour aller s’asseoir sur le banc, Alvaro Morata a subi les foudres de l’entraîneur.

"Tu as commis une faute, ferme-là!", a ainsi hurlé Massimiliano Allegri à l’encontre de l’international ibérique de 29 ans. Le coupable se défendant timidement d’un "Qu’est-ce que j’ai fait?" avant de regagner le banc en contenant sa colère.

Alvaro Morata et Massimiliano Allegri lors de Juventus-Genoa © Icon Sport

L'altercation entre Alvaro Morata et Massimiliano Allegri lors de Juventus-Genoa © Icon Sport

Alvaro Morata s'embrouille avec Massimiliano Allegri lors de Juventus-Genoa © Icon Sport

A l’issue de la victoire de la Vieille Dame, désormais cinquième de Serie A à onze longueurs du leader l’AC Milan, l’entraîneur de la Juventus a joué la carte de l’apaisement.

"Je n'allais pas le remplacer, mais il a reçu cet avertissement et je l'ai fait sortir, a indiqué Massimiliano Allegri, cité par Sky Sport Italia. C'est dommage, car il avait bien travaillé." Il sera intéressant de surveille si Alvaro Morata est titulaire ou non pour le match de Ligue des champions contre Malmö mercredi. Une rencontre où les Turinois devront briller pour espérer finir premiers de leur poule.