Espagne-Suède: pourquoi Morata a célébré son but en brandissant une étoile

Alvaro Morata a marqué l'unique but du match entre l'Espagne et la Suède (1-0) ce dimanche à Séville et a validé la qualification de la Roja pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le buteur espagnol a ensuite brandi une étoile pour le célébrer et exprimer son soutien à un enfant malade.

Souvent critiqué pour ses performances trop aléatoires en sélection, Alvaro Morata a sécurisé la qualification de l'Espagne pour le Mondial 2022. Unique buteur du match décisif ce dimanche contre la Suède (1-0), l'attaquant de la Roja a bien suivi une frappe de Dani Olmo déviée par Robin Olsen sur sa barre transversale pour conclure tranquillement dans le but vide.

En plus de sa réalisation ô combien importante, le joueur de la Juventus a ensuite eu une belle attention pour un jeune supporter au moment de sa célébration. Le héros du soir s'est précicipté vers son staff pour récupérer quelque chose puis a brandi une étoile en direction des tribunes. Une manière de soutenir Miguel Angel, un garçon de Malaga atteint d'une maladie grave comme le précise le journal As.

Morata marqué par sa rencontre avec le jeune supporter

Après la rencontre, Alvaro Morata s'est présenté en conférence de presse et a confirmé qu'il a avait été profondément marqué par la visite de Miguel Angel pendant la préparation de l'équipe d'Espagne en Andalousie. Face aux journalistes, celui qui a marqué le but de la qualification de la Roja a insisté sur ce souvenir qu'il gardera ancré en lui de cette rencontre avec l'enfant malade.

"La célébration du but a été spéciale, a estimé l'attaquant de 29 ans. C'est une très belle chose que je garderai en mémoire. C'était un moment spécial avec lui samedi à l'hôtel."

Première de son groupe, l'Espagne a rejoint la liste des premières nations qualifiées pour la Coupe du monde 2022. Outre la Roja, six autres nations européennes ont déjà décroché leur billet pour le Mondial au Qatar: le Serbie, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark et la Croatie.