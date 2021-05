AC Milan: Donnarumma pris à partie par ses propres supporters

Gianluigi Donnarumma a été pris à partie par certains ultras de l'AC Milan ce samedi en marge de l'entraînement du club italien. Insulté, selon les informations de Sky Sport Italia, le gardien aurait été invité à ne pas jouer le prochain choc contre la Juventus à moins d'avoir prolongé son contrat avec les Rossoneri.

La fin de saison n'est pas toute rose pour Gianluigi Donnarumma et l'AC Milan. Longtemps à la lutte avec l'Inter pour le titre en Serie A, les Rossoneri ont été distancés par leur rival. Pire, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic n'ont pas encore sécurisé leur billet pour la prochaine Ligue des champions malgré leur deuxième place provisoire en championnat.

Une situation pesante et notamment pour Gianluigi Donnarumma dont l'avenir personnel reste flou et qui a été ciblé par les supporters lombards ce samedi au centre d'entraînement milanais.

Donnarumma invité à ne pas jouer contre la Juve

Libre en juin prochain, le gardien de 22 ans n'a pas toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Le protégé de Mino Raiola semble proche d'un départ mais n'a encore rien officialisé. Lassés de ce flou, un groupe de supporters se sont rendus à Milanello ce samedi midi, quelques heures avant la victoire contre Benevento (2-0) afin de partager leur mécontement.

Selon les éléments rapportés par Sky Sport Italia, Gianluigi Donnarumma aurait été directement confronté par les ultras et des insultes auraient même fusé. Les fans milanais ont ensuite adressé une demande surprenante à leur joueur en l'invitant à ne pas jouer dimanche prochain contre la Juventus, lors d'un match décisif en vue de la Ligue des champions, s'il n'avait pas signer une prolongation d'ici-là.

Pioli au soutien de Donnarumma

Difficile de voir l'AC Milan ou l'international italien aux 25 sélections accepter une telle issue. Le club milanais ne devrait pas se plier aux exigences de ses fans à quatre journées de la fin de la saison. Le choc contre la Juventus, dimanche prochain, vaudra de l'or face à un concurrent direct. Et sauf forfait de dernière minute, Gianluigi Donnarumma devrait bien être présent dans l'effectif rossonero.

"Donnarumma reste notre gardien, il fait preuve d'un grand professionnalisme et reste totalement impliqué dans notre travail. Il est serein, tranquille et concentré, a lancé Stefano Pioli le coach milanais après la victoire de son équipe contre Benevento. [...] On doit se concentrer sur le présent et notre prochain. Je vois un groupe concentré. C'est un groupe fort mais infaillible qui va essayer de faire un dernier effort pour atteindre un objectif important pour nous et pour les supporters qui soutiennent l'équipe. Il faut de la positivité."

