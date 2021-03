Juventus: Fernandes défend Ronaldo, cible des critiques en Italie

Deux jours après l’élimination de la Juve contre Porto (1-2, 3-2) et la pluie de critiques essuyée par Cristiano Ronaldo, le milieu de Manchester United Bruno Fernandes, son coéquipier en sélection l’a publiquement défendu, expliquant qu’on ne pouvait reprocher une défaite à un seul joueur.

"Personne ne gagne seul." Interrogé par La Gazzetta dello Sport avant la rencontre entre Manchester United et l’AC Milan (21h sur RMC Sport 1), Bruno Fernandes a évoqué l’élimination de la Juventus face à Porto et les reproches adressés à CR7. "Je comprends que sa présence à la Juve suscite d’énormes attentes quant à la Ligue des champions, mais quand une équipe perd, c’est tout le groupe qui perd, pas un joueur seul." Sur sa lancée, le milieu de terrain mancunien en a profité pour faire l’éloge de son coéquipier de sélection, estimant qu’il "est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football" et que "sa mentalité inspire tous ceux qui pratiquent ce sport."

Les reproches de la presse

Au lendemain de l’élimination de la Juve, CR7 a en effet subi la colère de tous les quotidiens sportifs italiens. "Trahi par Ronaldo" titrait par exemple le Corriere dello Sport, quand la Gazzetta dello Sport mettait en Une le cliché du Portugais abattu, les mains sur le front, sous le titre "Sombre Juve". Critiqué pour n’avoir pas marqué, Cristiano Ronaldo a aussi reçu les foudres de la presse pour avoir sauté trop tôt sur le coup franc victorieux de Sergio Oliveira, ouvrant une brèche qui a laissé passer la balle. Mais Bruno Fernandes réfute la seule responsabilité de son compatriote : "Il a gagné beaucoup de choses, mais personne ne gagne seul."

Cristiano Ronaldo © AFP